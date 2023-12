“En homenaje al Ángel que ya no está”: inauguraron el primer mural de Lucio Dupuy en la Ciudad de Buenos Aires

Tras la gran conmoción que generó el crimen de Lucio Dupuy en todo el país y luego de la absolución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán, inauguraron el primer mural en Buenos Aires para conmemorar lo sucedido. Las magistradas fueron quienes le otorgaron la tutela del nene a su progenitora, estaban suspendidas de su cargo hasta que la Justicia de La Pampa las restituyó en su cargo.

El mural de Lucio Dupuy

El mural se inauguró el sábado pasado, un día después de que se conociera el veredicto de las letradas. El acto lo llevó a cabo Infancia Compartida, quienes publicaron es sus redes sociales: “Somos una asociación civil que lucha por los derechos de la infancia judicializada, contra la obstrucción de vínculos y contra la manipulación infantil. Hoy inauguramos un mural en homenaje a Lucio en Mataderos, CABA. ¡Te esperamos!”.

Fue nombrado como "El mural de Lucio". Foto: Redes sociales

La agrupación nombró al reconocimiento como “El mural de Lucio” y se encabezó en el Parque Alberdi, en Avenida Directorio y Lisandro De la Torre: “Esperamos a varios políticos para poder contarles sobre la cruzada de #NoMasHijosRehenes”, compartieron en flyer en X. Asimismo, reconocieron la presencia de los mismos: “Agradecemos una vez más a todos los involucrados en la realización de esta obra y la presencia de los políticos que vinieron a escucharnos: María Eugenia Vida, Lucía Montenegro y Alex Campbell”.

El mural mide 40 metros y está pintado el rostro de Lucio. Fue realizado por la artista Lidia Rosana Gómez de San Antonio Oeste junto a la participación de las Organizaciones Crianza sana Argentina, No más hijos rehenes y Asociación Lucio Dupuy. “En homenaje al Ángel que ya no está físicamente, pero se hace presente para difundir y concientizar sobre la obstrucción de vínculos y el repudio a todas las formas de maltrato y abuso infantil”, afirmaron.

Junto al mural, se colocó una placa detallando cómo ocurrieron los hechos. Foto: Redes sociales

Al lado de la pintura colocaron una placa que recuerda el trágico hecho: “Lucio Dupuy falleció trágicamente el 26 de noviembre de 2021 a la edad de 5 años en La Pampa, Argentina, después de sufrir golpizas, abusos y torturas. Su madre, Magdalena Espósito Valenti y su novia Abigail Páez, fueron declaradas culpables del horrendo crimen. El asesinato de Lucio fue en contexto de obstrucción de vínculos e impedimento de contacto y fue llevado a cabo mediante denuncias falsas, amenazas y extorsiones hacia la familia paterna”.

Y el texto continuó diciendo: “Este crimen debe recordarnos que el maltrato infantil no tiene género y que los procesos que involucran niños deben ser llevados adelante por profesionales idóneos que escuchen, contengan y protejan de manera inmediata a la niñez”.

Se realizó en Parque Alberdi y concurrieron figuras políticas. Foto: Redes sociales

Debido a la gran repercusión que tuvo, la asociación preguntó a sus seguidores de X: “¿Pintamos un mural con la carita de Lucio frente a la casa de la jueza Pérez Ballester, para que tenga que recordarlo todos los días?”. Inmediatamente fue compartido por miles de personas y los seguidores le respondían: “¿Necesitan financiar eso? Puedo aportar”, mientras que desde Infancia Compartida afirmaron: “Si, claro. Pero primero tenemos que averiguar donde vive, coordinar con muralistas y recién ahí empezamos a pedir las donaciones”.