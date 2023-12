Declaró el abuelo de Lucio Dupuy tras la absolución de la jueza y la asesora: “Lo mataron, antes estaba feliz, contento y con mucho humor”

Tras la absolución y restitución de los cargos de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Alejandra Catán, el abuelo de Lucio Dupuy, Ramón, habló de la resolución adoptada por la Justicia y lo calificó como una “payasada”. Ambas letradas estaban suspendidas de su puesto y acusadas de ‘mal desempeño en sus funciones’ por el asesinato del nene.

Las palabras del abuelo de Lucio Dupuy

El viernes pasado fue cuando el Tribunal de Enjuiciamiento de La Pampa tomó la resolución del jury en contra de Pérez Ballester y Catán. En diálogo con Radio Sudamericana, Ramón opinó: “Tuve un trago amargo que hayan hecho la payasada que hicieron con el jury a esta tercera asesina, Ana Clara Pérez Ballester”.

Ramón afirmó que va a recurrir a la Corte Suprema y a la Corte Internacional de los Derechos del Niño. Foto: Minuto Uno

Y continuó diciendo: “Los argumentos que presentó el procurador, el fiscal Sancho, donde se dejó bien en claro los horrores que se cometieron en el caso de Lucio. Los siete puntos fundamentales que expuso él, pero hay muchos más, que no hicieron caso la jueza ni la asesora”.

El abuelo afirmó que “en 20 minutos” dictaminaron un acuerdo “firmado por un letrado, ni siquiera por la jueza ni por asesora” donde “le cambiaron el efecto de vida a Lucio y lo llevaron a 140 kilómetros sin hacer un examen socioambiental y todos los argumentos que expuso el doctor Sancho”.

En el fallo solamente una legisladora votó para la destitución de ambas letradas: “El presidente de la Comisión, el doctor Losi, ya tenía exhibido su voto en un primer momento cuando se inició el jury, votó en contra para que no se haga, y lo otro quedó bajo línea de la corporación judicial, que son las dos abogadas y dos legisladores que pertenecen al partido actual donde el gobernador dijo que votaran a favor del sobreseimiento”.

Cuando fue consultado si había otra instancia judicial dentro de la provincia, Ramón respondió: “No, porque dentro de la provincia existe una ley, la 313, que dice que al juez no se lo puede enjuiciar. Voy a tener que ir a la Corte Suprema, y si no tenemos los resultados que realmente merece Lucio, porque esto fue una violación a los Derechos del Niño, iremos la Corte Internacional”.

Ramón expresó que, ante la resolución del fallo, siente “mucha indignación porque antes de que entregaran a Lucio, no fue juzgada correctamente la jueza y la asesora. Después de que llevaron a Lucio surgió el problema, ahí lo mataron, antes Lucio estaba feliz, contento y con mucho humor”.

“Hemos recibido y estamos recibiendo jueces federales y jueces de familia. Es una vergüenza para ellos lo que hicieron acá en La Pampa, dicen que es una de las provincias con más corrupción”, indicó el abuelo.

Cuando le preguntaron cómo iba a continuar con el caso, aseguró: “Fue un bajón muy grande, un golpe muy grande. Me doblaron, es verdad, eso se los tengo que reconocer. Me bajonearon mucho, pero me hicieron dar un paso para atrás para dar más envión. Hoy por hoy ponemos toda la fuerza a pleno para seguir luchando con esto, para que se haga justicia por Lucio y por todos los chicos de la Argentina, para que haya justicia justa”.