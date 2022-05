La vida de la familia Dupuy no es la misma desde el mes de noviembre, cuando se confirmó la muerte de Lucio Dupuy, víctima de la violencia por parte de su madre Magdalena Espósito Valiente y su pareja, Abigail Páez. Las marchas pidiendo y el impulso a la Ley Lucio, son motivos que sostienen a la familia que intenta que no haya “otro Lucio” más. Entre estas manifestaciones, el apoyo de la gente se hace sentir y esta vez fue con un regalo muy particular.

En las redes sociales, Christian, papá de Lucio, compartió el momento en el que Ramón Dupuy recibe de regalo un muñeco de su Lucio, pero con un detalle que lo hizo derrumbarse en lágrimas: la voz de “su ángel” para que lo recuerde y “tanga un poquito de consuelo y alegría”, dice la carta que su hija leyó.

“A ti mi querido Ramón, desde el día que vi a mi ángel, morí de amor y tristeza. Quisiera cambiar el tiempo y el destino, pero usted y mi ángel van a cambiar el futuro y la infancia”, son las palabras de quién hizo el muñeco al que Ramón se aferró con fuerza mientras lloraba sin consuelo.

Lo que reproduce el muñeco es un audio con las risas de Lucio y la voz de su abuelo, es un momento muy particular y que Ramón jamás olvidará, ya que se trató del último encuentro con el pequeño de 5 años.