Debido al crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa por su progenitora y la pareja de ella, su familia paterna lucha para que se sancione una ley contra el maltrato infantil. En este sentido, Ramón, abuelo de la víctima, detalló a VíaPaís que las comisiones para el proyecto ya se conformaron.

El diputado pampeano del PRO e impulsor del proyecto, Martín Maquieyra, el pasado 25 de marzo recibió las firmas para que sea tratado durante 2022. En este marco aseguró que tendrá prioridad y posiblemente se sancione este año.

El crimen del menor conmocionó todo el país y concientizó sobre esta problemática. En paralelo, el juicio avanza rápidamente: entre esta y la próxima semana la etapa de pruebas finalizará y ambas imputadas podría recibir cadena perpetua.

El presidente, Alberto Fernández, en los últimos días visitó La Pampa y se encontró con Ramón, pudieron intercambiar algunas pocas palabras. En esa oportunidad, se le solicitó al mandatario que se sancione la ley.

“Me prometió que se iba a aprobar la Ley Lucio y hacerse eco. Me dijo: ‘conozco tu caso, voy a estudiarlo bien, estoy a tu entera disposición’”, detalló el abuelo del menor asesinado.

Asimismo, junto a ellos estaba Sergio Ziliotto, gobernador de la provincia. Con él también conversó muy poco, pero le dijo a Ramón que si necesitaba ir a visitarlo, las puertas estarían abiertas para él.

Alberto Fernández junto a Ramón, abuelo de Lucio Dupuy. Foto: El Diario de La Pampa

Esta Ley tiene como objetivo concientizar sobre el maltrato infantil, que la Justicia actúe rápidamente sobre estos casos y salvar a todos los menores que lo necesiten. En paralelo, exigen que el juicio condene a las acusadas de por vida.

Caso de Lucio Dupuy: un crimen que pudo haberse evitado

Ramón, en diálogo con VíaPaís, recordó los primeros años de Lucio, cuando él y Silvia, su abuela, lo cuidaban. En una plaza del barrio Don Bosco, en General Pico -cuidad donde nació el pequeño- se colocó un monolito y sobre él una placa en su nombre.

Antes de la tragedia, sus abuelos lo llevaban a ese parque a divertirse: “Por un lado, me dio satisfacción el monumento, y por el otro amargura porque Lucio no tenía que estar plasmado en una placa de mármol. Él debería estar jugando ahí, donde jugaba siempre”.

La familia de Lucio sigue luchando para que se haga justicia por él. Foto: Victoria Urruspuru

Cuando tenía 1 año y tres meses, Magdalena Espósito Valenti, su progenitora, viajó a la ciudad pampeana y se lo llevó con ella. A partir de ese entonces, Ramón y Silvia sólo lo pudieron volver a ver dos veces.

Si bien lucharon por tenerlo, la Justicia en ese momento no actuó a su favor. “Acá hay una culpable y se llama Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que le revocó la tenencia a mi hijo, Christian. Según ella, él nunca le hizo el seguimiento a Lucio y acá tenemos las consecuencias”, señaló el hombre.

Christian y Lucio Dupuy, padre e hijo. Foto: Christian Dupuy

Luego agregó: “Estoy esperando que la jueza me dé la cara, algún día me va a tener que dar una explicación porque esto era totalmente evitable. Yo no digo que se lo debe apartar de la madre a un niño, pero en nuestro caso a Lucio lo dejó casi dos años tirado en General Pico a cuidado nuestro. Después de tanto tiempo, en una semana vino y me lo sacó, me lo arrancó del seno familiar y se lo llevó a Santa Rosa”.

A más de 5 meses del asesinato del pequeño, ambas acusadas están por recibir una condena y hay una Ley en camino. Su pérdida fue una herida enorme para su familia y todos los que lo conocieron, pero despertó un movimiento que muchos argentinos se están poniendo al hombro.