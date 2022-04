Días atrás se filtró un video en el que el ministro pampeano de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco, confesó en medio de una sesión con Diputados que inventó un contrato de alquiler a una empresa para bajar el Impuesto a las Ganancias. Frente a esto, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, evalúa si pedirle la renuncia.

El funcionario, en plena sesión, pidió que se deje de grabar la reunión y que los taquígrafos se retiren para que no quede grabada su confesión. De lo contrario, advirtió que irían todos presos.

La filmación se difundió y generó gran polémica en el peronismo de La Pampa. En ella, Franco explica: “Cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad”.

Como el caso recién está siendo analizado por el fiscal Juan Carlos Carola, el mandatario pampeano todavía no definió si solicitará la renuncia del ministro. Según informaron funcionarios del gobierno a DiarioTextual.com, Ziliotto está esperando la resolución de la FIA.

“Esta es toda la verdad: me pagaba el IVA. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, que se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos. Esa es la verdad, la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. No lo entendían y tenían la plata”, se escucha decir a Franco en el video.

Si bien las declaraciones del funcionario son de diciembre del 2021, las mismas fueron difundidas la semana pasada. Así es como confesó que inventaron un gasto por parte de Pampetrol, empresa de energía hidrocarburífera, para reducir el monto por las contribuciones.

Ministro peronista de La Pampa, Ernesto Franco, confesó evadir impuestos. Foto: Ámbito

En base a lo que indicó el medio, la Casa de Gobierno sostuvo que dicho mecanismo de evasión fue votado por todos los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, y Franco no definió nada. La medida fue aprobada en 2017 en el ámbito de la Comisión Interpoderes y de la mano del Poder Ejecutivo.

¿Quién es Ernesto Franco, el ministro que confesó evadir impuestos?

Se está evaluando si pedir la renuncia del ministro de Hacienda pampeano por su confesión, que catalogaron como un “exabrupto”. No obstante, no es la primera vez que Franco protagoniza un escándalo por causas similares.

El funcionario asumió en el cargo en 1993 hasta 2007. Luego retomó en 2017 hasta la actualidad, que se debate su continuidad en el puesto.

Ministro de Hacienda de La Pampa confesó maniobras para evadir impuestos.

En el año 2016 fue noticia al decir que las docentes “se embarazan” durante el período lectivo con el fin de tomarse licencias y cobrar sin tener que trabajar. En esta nueva oportunidad, hablando de Pampetrol, sus dichos no pasaron por alto y se filtraron.