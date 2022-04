El ministro de Economía pampeano, Ernesto Franco, protagonizó un escándalo cuando se filtró un video de él confesando en plena sesión en Diputados que inventó un contrato de alquiler a una empresa de energía hidrocarburífera con el fin de bajar el impuesto a las Ganancias.

En la filmación se escucha cómo el funcionario pide que dejen de grabar y que, a su vez, los taquígrafos se vayan para confesar sus maniobras de evasión. No obstante, la grabación se difundió.

En plena sesión, Franco explicó: “Cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad”.

“Esta es toda la verdad: me pagaba el IVA. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, que se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos. Esa es la verdad, la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. No lo entendían y tenían la plata”, admitió el ministro.

Después de contar cómo fue la maniobra para favorecer la compañía provincial, Franco mencionó a uno de los directivos de Pampetrol, la empresa de energía hidrocarburífera que nombra. Dicho miembro pertenece a la oposición y fue quien había denunciado que esos fondos se habían utilizado para la campaña electoral.

“Entonces, cuando lo exigimos y lo entendieron, pagan tres cuotas y después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. Entonces, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho: ‘Che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo’. Esto es la verdad, a esto voy yo. Y lo tenemos re claro al tema. No lo quiero grabar porque vamos todos presos”, finalizó.

Ministro peronista de La Pampa, Ernesto Franco, confesó evadir impuestos. Foto: Ámbito

Ernesto Franco es uno de los ministros con mayor relevancia dentro del gabinete de Sergio Ziliotto, gobernador pampeano. A su vez, históricamente trabajaba para la gestión del exgobernador también peronista Carlos Verna.

Frente a esto, el martes 12 el funcionario confirmó sus dichos a través de un comunicado en el que contextualizó y lamentó sus dichos. “Una expresión claramente desafortunada”, aseguró Franco.