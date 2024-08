Preocupación en Concordia por denuncias de coimas a turistas uruguayos

Adríán Lampazzi indicó que, aunque no han recibido denuncias formales en su institución, están tomando medidas para investigar la situación y colaborar con las autoridades locales. La inquietud en el sector comercial es palpable, ya que se teme que estas prácticas corruptas puedan resultar en una disminución de clientes uruguayos, quienes son vitales para la economía local de Concordia. En los últimos años, la ciudad ha visto un aumento en la afluencia de turistas uruguayos, impulsado por la ventaja cambiaria favorable. Además, mencionó que los problemas no se limitan a las coimas, sino que también incluyen quejas sobre el trato que reciben los vehículos uruguayos al cruzar la frontera. Aunque no siempre se traducen en denuncias formales, estas quejas han llevado al Centro de Comercio a asumir un papel más activo en la supervisión de la situación.

Repercusiones en la comunidad uruguaya

Las denuncias de coimas exigidas por inspectores de tránsito en Concordia han tenido un impacto significativo en la comunidad uruguaya, especialmente entre los residentes de Salto. Estas prácticas corruptas han generado un ambiente de hostilidad y temor, llevando a muchos uruguayos a reconsiderar sus visitas a Concordia, que anteriormente era un destino popular debido a la ventaja de precios en productos.

La percepción de extorsión ha llevado a que muchos salteños, que solían cruzar la frontera para aprovechar las ofertas, ahora eviten hacerlo. Esta situación ha afectado directamente a los comercios de Concordia, que han visto una disminución en el flujo de clientes uruguayos. Algunos comerciantes han expresado su frustración, señalando que son los únicos que sufren las consecuencias de las acciones de estos funcionarios corruptos, lo que podría tener repercusiones negativas para la economía local.

Además, la relación histórica entre Salto y Concordia, caracterizada por la fraternidad y el intercambio, se encuentra amenazada por estas denuncias. La comunidad salteña ha manifestado su cansancio ante lo que consideran una “extorsión descarada”, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del comercio en Concordia si continúa el éxodo de clientes uruguayos.

“Si hay alguna irregularidad tienen que hacer la denuncia correspondiente y se va a tratar en el lugar correspondiente, que en este caso es la justicia”, aclaró el director de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, Emanuel Galli Foto: web

Qué dice tránsito

El director de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, Emanuel Galli, aclaró que “cuando nosotros hacemos controles en la vía pública lo hacemos generales, no es puntualmente para un segmento de vehículos, sino que se los hace a todos los que transitan por el lugar de control”.

Sin embargo, remarcó que “si hay alguna irregularidad tienen que hacer la denuncia correspondiente y se va a tratar en el lugar correspondiente, que en este caso es la justicia”, motivo por el que “insto a aquellas personas que se encuentran o se sienten amenazadas, que en el caso de tener las pruebas hagan la denuncia”.

Cómo se abordará el problema

El Centro de Comercio de Concordia está tomando varias medidas específicas para abordar las denuncias de corrupción relacionadas con inspectores de tránsito que presuntamente exigen sobornos a vehículos uruguayos.

Aunque no han recibido denuncias formales, el Centro está comprometido a investigar la situación y entender mejor las denuncias que han surgido, principalmente a través del medio Salto al Día.

Lampazzi ha comenzado a establecer contactos con autoridades locales para discutir las denuncias y buscar soluciones. Aunque aún no se han realizado reuniones formales con las autoridades de tránsito, se están llevando a cabo conversaciones informales para abordar el problema. Se están considerando campañas para reforzar la confianza de los turistas uruguayos en Concordia como un destino seguro para hacer compras y disfrutar de su estadía. También se está explorando la posibilidad de crear un número donde los turistas puedan reportar irregularidades que experimenten durante su visita, lo que permitiría una respuesta rápida a cualquier problema.

Estas acciones reflejan el compromiso del Centro de Comercio para asegurar que los turistas tengan una experiencia positiva y segura en Concordia, y para mitigar el impacto negativo que estas denuncias podrían tener en la percepción de la ciudad entre los visitantes uruguayos.