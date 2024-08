Concordia será sede del ciclo de debate que impulsa la UADER sobre la reforma política

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio puso en la agenda política una reforma electoral para las próximas elecciones 2025. En este sentido el Rector de la UADER tomó la posta y definió hacer una series de debates al respecto convocando a referentes de los partidos mayoritarios.

En este sentido Azcué dijo que esto es “un hito para nuestra provincia” y puso en valor la iniciativa de la UADER de “promover el debate en ámbitos académicos, respaldados por el prestigio que tienen lo que enaltece aún más la actividad”.

“Nos sentimos agradecidos con el Gobierno Provincial y la UADER de que Concordia sea una de las sedes del ciclo de debate y vamos a trabajar de manera coordinada para que sea un espacio de debate, de intercambio de ideas y se saquen buenos resultados”, dijo Azcué.

Por su parte el rector de la UADER Luciano Filipuzzi agradeció al intendente Azcué por apoyar esta iniciativa, destacando que “nos parecía fundamental que Concordia sea anfitriona por su historia política, por el tamaño y volumen que como ciudad tiene y para nosotros, sin el acompañamiento de la Municipalidad, sería imposible realizarlo”.

Frigerio y la reforma

Frigerio en su momento dijo que su proyecto de reforma no se trata de un “enlatado de propuestas”, y agregó que se trata “de una guía para empezar a discutir con cierta prontitud porque este es un año no electoral y, en general, se coincide que los años no electorales son los años más productivos para encarar una reforma política como la que planteamos”.