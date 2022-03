Este viernes, la familia paterna de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en La Pampa, viajó a Buenos Aires para dejar en el Congreso nacional las firmas que se juntaron para acelerar la sanción de la Ley Lucio, contra le maltrato infantil. Luego de dejar el material, Ramón Dupuy agradeció el apoyo y acompañamiento de los vecinos en el Congreso de la Nación.

“Esperemos que se haga justicia por Lucio. Estoy convencido que se va a hacer justicia por Lucio y por todos los niños que son impedidos de hablar, para los padres que son impedidos de ver a sus hijos”, remarcó, como se escucha en el video de VíaPaís, el abuelo del menor, que al igual que el resto de la familia estuvo muy conmovido.

La abuela de Lucio Dupuy, junto a Christian (padre del niño) y su pareja. Foto: Victoria Urruspuru

“Esto no tiene que ocurrir más. No se qué nos pasa como sociedad pero estamos matando al futuro, estamos matando a nuestros hijos, a nuestros nietos. No queremos que esto vuelva a suceder jamás”, insistió Ramón Dupuy que habló en representación de Christian, padre del niño de 5 años, ya que se quebró por lo que estaba viviendo y fue contenido por su pareja y madre.

El proyecto ya entró al Congreso, lo dejaron Christian, Ramón y Silvia Dupuy en manos del diputado Martín Maquieyra, impulsor de la Ley Lucio, y este les aseguró que el proyecto será tratado con prioridad por lo que el abuelo de Lucio Dupuy se mostró esperanzado de que sea sancionada este 2022.

“Va a haber ley, va a ser la primera comisión que trate el caso de Lucio y está en prioridad uno. La buena noticia es que este año se puede transformar en Ley”, dijo Ramón Dupuy y quienes lo acompañaron festejaron con gritos y aplausos como se ven en los videos de VíaPaís.