Paula Bustos, la mamá de Uma (6 añitos), notó rara a su hija una mañana. La niña no hablaba, algo inusual en ella. Por esto, decidió llevarla al Hospital “Cerro de la Cruz” de la ciudad de San Luis para ver si le ocurría algo. Pero, increíblemente, le dijeron que eran “mañas” y la mandaron a su casa.

En el nosocomio puntano, a la niña le realizaron un par de testeos, le recetaron un ibuprofeno y la mandaron a su hogar, aludiendo que no tenía nada. Pero su diagnóstico no pudo estar más errado.

Uma Ortíz, la niña que sufrió un ACV Foto: Gentileza

“Se sentía mal, no hablaba y no caminaba. Ella es muy hiperactiva, cuando se levanta siempre dice ‘buen día mamá, buen día papá’, se levanta, se pone a jugar… y ese día no lo hizo, ella estaba mal”, contó conmocionada Paula en entrevista a Vía San Luis.

Así que, tras esta bochornosa atención, decidieron llevarla al Hospital Pediátrico “Dr. Humberto Notti” de Mendoza.

La odisea de la familia y el diagnóstico de Uma

Paula y el papá de Uma, Diego Ortíz, seguían notando algo raro en su hija. Por ello, decidieron llevarla a la provincia vecina para un mejor diagnóstico.

En una situación de urgencia, “preparamos un poco de ropa, nos subimos al taxi con mi marido y nos fuimos. Mi marido la tuvo que alzar a Uma porque ella estaba muy mal”, relató la mamá.

Pero en el camino las cosas se complicarían: “Cuando íbamos pasando Desaguadero, Uma empezó a convulsionar”.

Uma Ortíz, la niña que sufrió un ACV Foto: Gentileza

Tras calmarse por esta desesperante situación, llegaron al “Notti” con la pequeña desmayada en los brazos de su padre.

En el hospital mendocino los atendieron, le realizaron una serie de estudios a la pequeña y terminaron confirmando una de las sospechas de la familia: Uma había tenido un ACV.

“Si usted la hubiera dejado unas horas más sin atención, Uma se le muere”, le habían dicho en ese momento a la mamá de la niña.

Uma Ortíz Foto: Gentileza

Los tratamientos de Uma tras su diagnóstico

Tras realizarle análisis y distintos estudios, la niña comenzó con tratamientos a los 10 días de esta terrible situación.

Sin embargo, para continuar con dichos tratamientos, la niña debe retornar en el mes de junio a Mendoza y su familia se encuentra en aprietos a la hora de afrontar estos gastos.

Por ello, quienes quieran colaborar con la familia de Uma, pueden hacerlo transfiriendo alguna ayuda al CBU 0110478730047825743083 (Alias: bache.aire.firma). Además, pueden contactarse por celular al 2665006598 o también al 2616168269.

Cómo está hoy Uma

Ya pasó un mes de toda esta película de terror para la familia. Hoy, según contó Paula, Uma está bien, “está volviendo a hablar, a caminar, a hacer ejercicios con la pierna y el brazo que se le afectaron”.

“Está con dieta, con ejercicio, volviendo a escribir… Está yendo a la escuela también. Y le está yendo bien”, agregó la mamá agradecida.