David cumplió hace dos semanas sus 13 años y hace días comenzó con fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Su mamá Silvia, desesperada, lo hizo atender en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, y descubrió que padece de una grave afección.

“A David le gusta mucho andar en bici de carrera, jugar al fútbol. Es un niño bastante grande, desarrollado, es muy alto…

Su molestia empezó andando en bici. Venía y me decía ‘mamá, me duele el pecho’. Yo lo notaba cuando corría que venía muy agitado, con su boca media morada, así que decidí llevarlo a hacerle un control. Le hicieron un electro para saber qué le estaba sucediendo”, comenzó contando Silvia sobre esta situación a Vía San Luis.

David, el niño de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, que necesita la intervención quirúrgica. Foto: Gentileza

El descubrimiento de la afección de David

“Cuando lo atendió el cardiólogo (en San Francisco) le dijo que tenía el pecho muy hundido para adentro, que eso estaba apretando al corazón y no dejando que bombee como necesita. También estaba afectando a los pulmones…

El doctor me derivó a San Luis capital y acá me atendió el martes pasado un cirujano. Me dijo que tenía razón el cardiólogo y que era para cirugía, una cirugía sumamente urgente porque (David) está en la edad exacta para operarlo”, explicó la mamá.

Lamentablemente, por los déficits de la salud pública de la provincia, el doctor se vio obligado a derivarla a Buenos Aires. Él mismo le recomendó el Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” de aquella provincia y le aseguró que allí poseen todos los recursos para operar a su hijo con éxito del pectus excavatum.

Silvia y David, el niño de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, que necesita la intervención quirúrgica. Foto: Gentileza

Los trámites para operar a David

Tras escuchar y seguir los concejos del doctor, Silvia fue a Ayuda Social en el mismo hospital donde fue atendida. “Allí me dijeron que me iban a ayudar con el tema pasajes y otras cosas que necesitara”, relató.

“Estuve haciendo todo el “tramiterío” el día lunes y el miércoles a las 14 me llamaron para decirme que ya estaban los pasajes para Buenos Aires”, añadió, y dijo que ya este viernes consiguió su turno para hacerle los estudios a David en la capital nacional.

El dinero que necesita Silvia para la intervención de su hijo

Silvia es madre soltera, trabaja en el Plan de Inclusión de San Francisco y, según contó a este medio, no tiene los suficientes recursos para afrontar tal gasto. Pero nunca se dio por vencida.

La mujer ha estado realizando venta de números en rifas, ha recibido varias donaciones y colectas de gente de la localidad y de otras partes. Inclusive, sigue actualmente con la venta de números.

Además, esta noche se realizará una peña en San Francisco a beneficio de David, con gente de la Municipalidad del lugar. “Va a haber cantores, venta de comidas… todo a beneficio de mi hijo”, contó la mamá.

Donaciones. Foto: web

El dinero que necesita es para pagar, no los costos del hospital, ya que es una dependencia pública, sino de objetos de titanio que necesitan para corregir el hundimiento de pecho de David.

Cómo ayudar a David con su operación

“Si bien tengo la Obra Social Dosep con mi hijo, allá en Buenos Aires no me sirve”, explicó y contó que también debe afrontar los gastos de su estadía allí, que no serán menores.

“Es una situación que a mí me desespera porque tengo más hijos además de David, tengo que dividirme y saber qué gastos voy a tener en Buenos Aires. No tengo familiares ni alguien que me pueda ayudar allá. Realmente, ni siquiera conozco aquella provincia”, se lamentó

Para ayudar a Silvia y David, podés enviar tu donación por Mercado Pago al 2664664378. “Todo lo que manden, sirve. Porque realmente lo necesito, aunque sean 100 o 300 pesos”, pidió Silvia.