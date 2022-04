Martín Bastías, hombre de 42 años oriundo de San Luis, tras una dura infancia plagada de necesidades, emprendió una vida de solidaridad para con los demás. Con la idea de que otras personas no sufran lo que a él le tocó vivir, desde chico siempre acompañó y colaboró con las necesidades de otra gente que lo precisaba.

Esta personalidad caracterizada por su humildad y su sacrificio para el prójimo, sumada a tres hechos caóticos que repercutieron en su vida, lo llevaron a la creación de lo que hoy es la Fundación Oncológica de la ciudad de La Punta.

Cómo nació la Fundación Oncológica de Martín

“Todo surge a partir del 14 de enero del 2020 en que perdí a un hermano más chico. A él se le declaró una leucemia fulminante un día jueves, y al lunes siguiente falleció”, comenzó contando a Vía San Luis, acerca de una de las tragedias que le tocaría sufrir en pocos meses.

Como si fuera poco, unos meses después, en octubre del mismo año, a su madre le descubrieron un tumor en la cabeza.

Por esos misterios que depara la vida, un 14 de enero, exactamente el mismo día en que falleció su hermano, su mamá perdió la batalla contra el cáncer.

Martín Bastías junto a su mamá y papá. Foto: Gentileza

Otra de las casualidades con las que cuenta esta increíble historia es que el 13 de octubre, día en que le diagnostican el tumor cerebral a la mujer, era el cumpleaños del hermano fallecido de Martín.

“Por eso todo el mundo me dijo ‘quedate tranquilo que se la llevó tu hermano y ella está con él”, comentó el hombre.

Pero el sufrimiento para Martín no acabó aquí. También le tocó sufrir la pérdida de su padre en este mismo lapso, pero esta vez, víctima del Covid-19.

“Fue el 21 de noviembre. La vida me pegó 3 golpes durísimos en un año, justo”, sentenció Martín.

Martín Bastías creo la Fundación Oncológica de La Punta, en San Luis, tras perder a tres seres queridos. Foto: Gentileza

Los motivos de la creación de la Fundación Oncológica

“La vi sufrir tanto a mi madre en esos tres meses que tuvo el cáncer, que el día que yo la estaba enterrando, ya sabía que iba a hacer la fundación oncológica”, dijo con determinación Bastías.

Él trabaja actualmente como Director en el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Punta. A partir de su trabajo, su labor lo llevó a encontrarse con “distintas circunstancias y distintos pacientes oncológicos que no tienen cómo movilizarse, que no tienen los medios, que está muy mal económicamente”, explicó.

A partir de allí, Martín contó que decidió empezar a “trabajar con ellos”.

“Empecé a hacer algunas cosas para ayudarlos, para recaudar plata para los viajes y demás. Muchas veces ese dinero salió de mi propio bolsillo”, relató y añadió que lo más importante de todo fue siempre “estar cerca de ellos”.

Martín Bastías creo la Fundación Oncológica de La Punta, en San Luis, tras perder a tres seres queridos. Foto: Gentileza

Las acciones dentro de la Fundación Oncológica de La Punta

“Formé un grupo de Whatsapp donde los tengo a todos, donde ellos mismos se dan fuerzas, se alientan, se comentan y se van dando apoyo entre sí.

Lo bueno es que la fundación está formada por ellos mismos. Aparte de todo el apoyo de la familia, de gente, de los amigos, son ellos los que hacen a la Fundación Oncológica”, comentó con gran humildad el hombre.

Si bien Martín explicó que actualmente es la “cabeza” de la institución, contó que su idea para más adelante es abrirse para no figurar como un “líder”, sino que la cara visible de toda esta organización sea “la Fundación y ellos”.

La dura infancia de Martín: otro de los motivos de la creación de la Fundación

“Somos 9 hermanos que nos criamos solamente con mi mamá. Desde los 10 años trabajo vendiendo diarios”, contó Bastías.

“Cuando la gente me pregunta por qué me gustó toda la vida hacer estas acciones sociales, yo les digo que es porque yo fui muy humilde, muy pobre. Porque pasé muchas necesidades: sé lo que es pasar hambre, pasar frío, no tener un plato de comida, no tener un televisor en tu casa.

Esto me llevó a decir que, el día de mañana, no quiero que otros niños pasen por lo mismo”, añadió.

Por esta razón, Martín expresó que le gusta ayudar: “Me encanta y lo hago con mucho placer. He ayudado a mucha gente en operaciones, en viviendas que se han incendiado, he viajado a pueblos a llevar donaciones. Desde muy chico lo hago, porque yo fui una persona muy humilde”.

Además, contó que desde siempre trabajó por su cuenta en acciones solidarias: “A mí me enorgullece el alma hacer esto”, concluyó.

Pacientes oncológicos.

La falta de apoyo económico oficial a la Fundación Oncológica

En cuanto a la solvencia económica de la Fundación, el hombre detalló que no recibe fondos del Gobierno ni alguna otra entidad. Sin embargo, en algunos casos, debido a su trabajo en la Municipalidad, recibe algún que otro apoyo económico del municipio.

No obstante, aclaró expresamente que la Fundación no está ligada en lo absoluto a la Municipalidad de La Punta, aunque agradece su colaboración en aquellos casos que no están a su alcance.

“Por suerte, la creación de esta Fundación tuvo mucha repercusión”, cerró agradecidamente.