La información que aporta el trabajo en territorio del Programa Creando Conciencia, para la toma de decisiones y la propuesta de acciones, permite resolver las situaciones que se presentan en los diferentes sectores respecto al manejo de los residuos.

Una de las problemáticas detectadas que se presentan los barrios Monseñor Zazpe, Virgen del Rosario, Italia y 2 de Abril, es la presencia y la acumulación de residuos sólidos que algunos actores de la comunidad desechan en determinados espacios sin respetar reglas de separación integral de residuos, ni los días y/o lugares designados a la recolección.

Para poder hacer frente a esta problemática, las Secretarías de Ambiente y Movilidad, de Desarrollo Humano, Gobierno y Participación Ciudadana, y la Subsecretaría de Espacios Públicos y Transporte de la Municipalidad de Rafaela, planificaron como acción estratégica para la educación ambiental comunitaria, la conformación de grupos de “Agentes Comunitarios Ambientales”, quienes desarrollan acciones articuladas con las áreas municipales.

El objetivo es involucrar a los ciudadanos y convertir a vecinos y vecinas en protagonistas activos de la propia realidad barrial. Y a la vez promotores de los cambios que quieren y se necesitan lograr en el barrio, a través del trabajo conjunto y comunitario, para mejorar las condiciones de determinados sectores que se ven sometidos a situaciones donde los residuos son dispuestos de forma incorrecta.

Presentación del programa

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, manifestó: “Lanzamos el programa “Mi barrio más limpio” del año 2022 junto con las vecinas y vecinos de estos barrios. Vinimos junto con varias áreas del municipio a contarles cuáles eran estos objetivos de este programa, que no tiene que ver solamente con ver barrer limpiar sino que tiene que ver con la salud de los vecinos que habitan este sector de la ciudad. Creo que cada una de ellas y de ellos han entendido nuestra prioridad. Esto es un trabajo de concientización que queremos llevar adelante con cada uno de los vecinos de este barrio”.

“Queremos que en este 2022 podamos mejorarlo y pasar el promedio de lo que fue el 2021, que para nosotros es un desafío. Además agradecer a cada uno de los que quieren ser parte de este programa, que busca asegurar la salud de los que residen en cada uno de los lugares en el que se ponen en marcha. Es una decisión del Estado local poder llevar adelante estas tareas que tienen que ver con lo ambiental, con la salud y por supuesto con tener un barrio más lindo, hermoso y ordenado”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Espacios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino, contó que “es otro servicio más que se suma al barrio. Para mantener la limpieza y el orden es fundamental la participación ciudadana. Este grupo de chicas que está colaborando se suma a los demás servicios que se presta desde el municipio como es la recolección domiciliaria y la de patio”.

“Apelamos a la conciencia de los ciudadanos para mantener el orden, sobre todo en esta época en la que se encuentra presente el dengue en la ciudad, Por lo que es imprescindible mantener la limpieza y evitar acumular agua para no tener criaderos de mosquitos. Es fundamental el compromiso ciudadano, No solo con las chicas que estarán colaborando en la limpieza, sino que también en lo que es la correcta disposición de los residuos para mantener el barrio y la ciudad más limpia”, cerró.

Capacitación en residuos

A su turno, la responsable de educación ambiental en el IDSR, Eugenia Eberhardt, dijo: “por al trabajo en territorio que hacemos en la ciudad, se han detectado numerosos sectores con focos de contaminación por los residuos sólidos que se desechan en lugares inapropiados, sin respetar forma de disposición, días y lugares de separación”.

En ese contexto, “esta es una actividad que nos permite la educación ambiental comunitaria, trabajando de manera articulada y en conjunto de los mismos vecinos y vecinas del sector. Ellos son los principales afectados por la disposición incorrecta de residuos en el barrio y por eso asumen ser los generadores de la transformación. Y desde el municipio queremos acompañar ese proceso”.

¨Hoy iniciamos la capacitación con un grupo y continuaremos luego con los demás, para que puedan concientizar, mientras mantienen limpio el barrio. Haciendo especial hincapié en la problemática del dengue”, concluyó.

Participación ciudadana

En tanto, Lorena, una de las vecinas del barrio 2 de Abril que participa del programa, contó: “Me uní por mi barrio, quería que esté limpio, poder ayudar a la gente. Me gusta participar porque ves la limpieza que se logra en el barrio. Queremos formar grupo y poder trabajar todas juntas para poder ver al barrio bien, para la gente, para los chicos, para todos”.

Carina, del barrio Zazpe, quién también participará en el programa, indicó. “Me enteré de esta iniciativa por la presidenta del barrio, ella me comentó la propuesta y decidí reunirme para que me explique de qué se trataba. Me interesa ayudar al barrio para que haya más limpieza e higiene. En algunos cordones y sectores puntuales hay mucha suciedad y, desde nuestro lugar, creo que podemos brindar gran ayuda para mejorar la salud y el cuidado y la limpieza de nuestro barrio”.

Por último, Milagros, otra de las participantes, del barrio Virgen del Rosario, sostuvo: “Me sumé para mantener al barrio limpio; los vecinos no toman conciencia de la basura que generan y no saben separar los residuos. Esa situación me preocupa porque daña al ambiente, y por eso quiero ayudar. Más limpieza en el barrio, menos basura, más salud, menos mosquitos, muchos desafíos que trae esta iniciativa”.