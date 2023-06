Un repartidor se comió la pizza que debía llevar y se volvió viral en las redes sociales

Con el aumento de las plataformas de delivery, cada vez es más común la práctica de encargar pizzas, empanadas o hamburguesas en establecimientos de comida rápida para comer en el hogar. Aunque muchos de estos sitios ofrecen garantías de entregas seguras a sus clientes, algunos casos pueden fallar.

En los últimos días, un video en el que un repartidor de pizzas se come una porción antes de entregarla se viralizó en las redes sociales, acumulando más de 4,7 millones de reproducciones.

El plan perfecto del delivery para no levantar sospechas

Gracias a una atenta usuaria de TikTok, @susyjimenez0, un delivery fue captado en video comiendo una gran porción del pedido que debía entregar. Como se puede observar, el motociclista abre la caja sellada con cinta que contenía el pedido y procede a comer una gran porción.

Al finalizar, se puede ver como el hombre realiza reducciones estratégicas con una navaja en el resto de las porciones, con la intención de devolverle a la comida su forma circular original y ocultar cualquier evidencia del acto. Para no levantar sospechas, sacó un rollo de cinta adhesiva de su riñonera y cerró el pedido tal como le fue entregado en el local de comida.

El plan perfecto del delivery para no levantar sospechas Foto: tiktok

Diversas posturas surgieron entre los comentarios del video viralizado en la reconocida plataforma de TikTok. Algunos expresaron su enojo, otros mostraron compasión, tratando de entender las posibles razones que lo llevaron al repartidor a comportarse de esa manera. Sin embargo, también hubo quienes encontraron el humor en la situación.

“¿Por qué no habrá llegado mi pizza?”, “Yo solo pienso en el hambre del muchacho o en que no debe tener para comprar” y “Por la técnica se ve que no era la primera vez que lo hacía. Quizás esa porción sea su almuerzo, pero no justifica que manosee el alimento”.