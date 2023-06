Té de brasas, la costumbre de campo que es tendencia en TikTok: “Olorcito a azúcar quemada”

A través de TikTok se volvió viral en las últimas horas la peculiar costumbre de campo de tomar té de brasas, una infusión caliente que sorprendió a los usuarios y despertó todo tipo de reacciones. En el video que circuló por las redes se puede ver cómo un hombre prepara esta particular bebida y enseña el fácil procedimiento.

Tal y como lo explica su nombre, este té está hecho en base a las brasas. Para poder realizarlo solo se necesita retirar una brasa directamente desde el fuego, colocarla en la taza y agregar azúcar para darle un mayor sabor.

Té de brasas, la costumbre de campo que es tendencia en TikTok Foto: captura TikTok

La fución del calor con el azúcar forma una especie de caramelo, luego resta llenar el recipiente con agua caliente. Aguardar unos segundos y retirar la brasa. ¡La bebida ya está lista para tomar! “Té de brasas. Que cosa rica che, olorcito a azúcar quemada”, aseguró el usuario Santiago Del Estero NET.

El video recibió cerca de medio millón de reproducciones y se volvió una de las tendencias en la aplicación. Además, cosechó todo tipo de comentarios de los seguidores, que se sorprendieron al conocer esta bebida.

“Tesito de campo con churrascas”, “Lo he tomado y es muy bueno”, y “La ceniza le da el gusto especial” y “Para el dolor de estómago me lo hacía mi abuela”, fueron algunas de las respuestas más elocuentes.

La particular práctica de tomar agua caliente

Días atrás una joven se volvió viral en TikTok al contar que toma agua caliente. La chica detalló que no le agrega ningún complemento como limón, miel o hierbas que suelen ser los más comunes.

“Si hay algo que me gusta es tomar agua caliente, agua sola. No porque viva en la Argentina y no me alcance para los saquitos de té”, contó la usuaria @gonzalezannto y recibió millones de reproducciones.