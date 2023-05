Contó que toma agua caliente sola y fue viral: “Es la gloria”

En medio de una alza de precios en la Argentina, inflación de 8.4 por ciento en abril y de inestabilidad económica, se volvió viral en TikTok una joven que contó que toma agua caliente sola. Es decir, que calienta el líquido y lo bebe sin ningún otro agregado como café, yerba o té.

Su particular hábito llamó la atención de otros usuarios, pero la tiktoker aclaró que no se trata de una cuestión de precios sino porque le gusta. “Si hay algo que me gusta es tomar agua caliente, agua sola. No porque viva en la Argentina y no me alcance para los saquitos de té”, aclaró en su posteo.

Contó que toma agua caliente sola y fue viral Foto: captura tiktok

Luego explicó: “Me da paj* Cada 3 minutos poner el saquito, el azúcar, el café. Sino, directamente el agua caliente es la gloria”. Y preguntó si alguien más comparte el gusto. La publicación fue compartida por Anto González, conocida por su cuenta @gonzalezannto.

La reacción de los usuarios

Con la descripción de: “¿Alguien más es rarito? Jajaj” el video alcanzó más de 23 mil reproducciones en un día y recibió cientos de comentarios de seguidores que aseguraron que esta práctica suele ser muy común en otras culturas como en la medicina china.

“Yo también (soy pobre)”, “¿Qué querés tomar? café, té, matecosido..?agua caliente con medialunas, por favor”, “Conozco muchos que toman el agua así” y “Dicen que hay que tomar agua tibia, calentita cuando almorzar o cenas porque si comes grasas con el líquido frío se te endurecen en la panza”, fueron algunos mensajes que pueden leerse en los comentarios.

Anto González es reconocida en la plataforma por subir videos de su día a día que alcanzan miles de reproducciones. Cuenta con cerca de 10 mil seguidores y en la descripción de su perfil se presenta como: “En constante movimiento. Y un poco de todo”.