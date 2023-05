El novedoso cheesecake que es viral: sin harina y con queso roquefort

A través de TikTok se volvió viral una nueva versión del clásico cheesecake sin harinas y con queso roquefort. Una repostera se animó a probarlo, enseñó cómo hacerlo en casa y dio su reseña a esta original receta.

Se trató de una preparación de la usuaria @anto.arboscelli quien contó en un reciente video que le apareció la preparación de este novedoso pastel de queso y no pudo evitar caer en la tentación de hacerlo con sus propias manos. “Mi necesidad de probarla es enorme, y como no puedo ir hasta allá a comprarla y acá no la venden... soy pastelera, la hago”, exclamó.

Cómo hacer el cheesecake viral de roquefort Foto: captura tiktok

Aclaró que aún no tiene las cantidades, por lo que los ingredientes los utilizó a ojo: “Voy a confiar en mi paladar”, soltó divertida. Luego remarcó que hay que comenzar con pequeños trozos de roquefort, ya que su sabor es muy fuerte.

Cómo hacer cheesecake de roquefort

El primer paso es mezclar queso crema, crema de leche, azúcar y los pedacitos de roquefort. Luego toca derretir el chocolate blanco e integrar con la preparación anterior. “Nunca se incorpora de una, sino que hay que equiparar densidades”, aclaró la pastelera tiktoker.

Si el roquefort no logra integrarse bien, procesar la preparación con una minipimer. Probar el sabor y agregar más queso roquefort de ser necesario y volver a mezclar. Agregar dos huevos y revolver.

Pasar la preparación a un molde con papel manteca “porque sino, sabés cuándo lo vas a despegar”, soltó la joven y remarcó que hay que cocinar a horno fuerte hasta que esté “movedizo”. Refrigerar una noche en la heladera, desmoldar y servir con una cobertura de mermelada a elección.

El resultado final del cheesecake de roquefort

“Hora de la verdad. Gusto a roquefort va a tener, ahora, que esté rico...”, planteó la duda antes de probar el primer bocado. Finalmente, la usuaria se mostró a gusto con el sabor y exclamó: “Super sutil el gustito, el chocolate blanco se pierde, no es tan dulce como un cheesecake normal, pero la verdad es que está bueno. Sorprendida”.

El video alcanzó hasta el momento más de 1.2 millones de reproducciones y comentarios como: “Me encanta Anto probando recetas nuevas”, “Está caro el queso crema”, “El queso azul va agarrando fuerza con el tiempo” y “La combinación roquefort más frutos del bosque es lo más”.