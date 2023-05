Narda Lepes cuestionó las aplicaciones de delivery y un repartidor le respondió

“Yo no uso ninguna aplicación de pedidos, nunca, jamás. Me parece que está mal para mí hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas. Me parece una estupidez”, disparó semanas atrás Narda Lepes en el podcast gastronómico “Antigourmet”, y fue tendencia.

El episodio que estuvo como invitada se viralizó su opinión sobre las populares apps y recibió miles de reacciones de los usuarios a través de todas las redes sociales. Uno de ellos fue la respuesta de un repartidor en TikTok que le respondió con un descargo irónico.

Repartidor le responde a Narda Lepes sus críticas a las apps de delivery Foto: captura video

El usuario @eldelivery10 compartió un video donde mostró parte de sus recorridos y cómo se encargaba de repartir los pedidos. En tono de burla compartió que le tocó llevar un paquete de pastas a un edificio que retiró de un local que se encontraba en la esquina del domicilio de entrega.

“Ay no Dios mío qué lástima, pobrecito el delivery teniendo que pedalear 15 kilómetros para llevar este pedido de pasta”, soltó con ironía mientras mostraba el recorrido desde su bicicleta. Luego agregó en el mismo tono: “Uy no hermano, de verdad. Qué cansado voy a llegar a la casa del cliente. Ojalá tenga la decencia de dar propina”.

Repartidor le responde a Narda Lepes sus críticas a las apps de delivery Foto: captura video

Después agregó una reflexión “más en serio” y expresó: “La verdad es que por mí, mejor que me salgan este tipo de pedidos, aunque convengamos que ahora mismo está lloviendo. Pero bueno, trabajo es trabajo”.

Y para cerrar analizó que “la comodidad y la simplicidad tienen su precio y si la gente está dispuesta a pagar por eso, ¿quién es uno para opinar?”. El video alcanzó hasta el momento más de 57 mil reproducciones y los usuarios también opinaron.

La opinión de los usuarios

A través de comentarios, seguidores de TikTok reaccionaron al video y dejaron también su respuesta a la reconocida chef: “Es un servicio que se ofrece y se paga. Está perfecto”, “Bien dicho, el precio de mi comodidad es el sueldo de otros” y “Cuando me tocó cuidar una bebé recién nacida y no había nada para comer, hice lo mismo real no podía salir”.