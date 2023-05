Connie Ansaldi pagó 1000 pesos por un capuchino y abrió debate: “¿Es caro o barato?”

En medio del alza de los precios en Argentina, mientras algunos influencers comparten recetas económicas para preparar la cena por 1000 mil pesos, otros cuentan que ese fue el valor que le cobraron por un capuchino para llevar. Tal fue el caso de Connie Ansaldi, quien contó lo ocurrido en Twitter.

La experiencia de la consultora no tardó en volverse viral y recibió cientos de comentarios de los usuarios. “Acabo de pagar $1000 un capuchino, pero como ya perdí completamente el norte entre que es caro o barato, no se: díganme ustedes”, expresó en su perfil oficial de la red social del pajarito.

Connie Ansaldi cuestionó el precio de un capuchino Foto: Instagram/connieansaldi

Minutos después, aclaró en otro posteo que fue un pedido para llevar, no para consumir en el local, y expresó con dudas: “No me senté. Bah… no se si cambia algo”. Al poco tiempo, comenzó a recibir las respuestas de los usuarios y sus seguidores.

Connie Ansaldi cuestionó el precio de un capuchino Foto: Captura Twitter

Algunos analizaron la situación de inflación que atraviesa la Argentina, otros consideraron que el precio que había pagado era excesivo. Si bien la también panelista no aclaró el lugar donde hizo el pedido, ni la zona, muchos empezaron a comparar precios que rondaban entre los 600 y 850 pesos.

La reacción de los usuarios: ¿cuánto vale un capuchino?

En el mundo barista, el capuchino es una bebida de origen italiano que consta de café expreso y leche montada con vapor que le da cremosidad. En la mayoría de las veces se le agrega cacao en polvo y canela, pero depende del gusto del consumidor.

Connie Ansaldi cuestionó el precio de un capuchino Foto: captura Twitter

Ante el caso de la expanelista de “Intrusos”, los usuarios de Twitter detallaron cuánto pagaron sus tazas de capuchino en el último tiempo. Algunos se remontaron a locaciones turísticas como Bariloche, otros a barrios de la Ciudad de Buenos Aires y hasta en el interior del país, lo cierto es que los precios eran muy diferentes.

“Cappuccino con cucharita de chocolate, en medio del bosque, con vista parcial al lago $700″, en Bariloche, contó uno de los internautas con una foto de su pedido. Otro expresó: “Es lo que sale. La semana pasada me lo cobraron $850″. Mientras que en Corrientes lo cobran 280 pesos, según la experiencia de otra usuaria.

El capuchino que un usuario tomó en Bariloche por 700 pesos Foto: Twitter

Pero Connie se alteró al leer que una de las respuestas calculó: “Son 2 dólares, depende de que zona lo tomaste puede ser un poquito caro o no”. Entonces la consultora exclamó: “¿Quueeeee ya estamos dolarizados?”.