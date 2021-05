Connie Ansaldi trabajó desde muy joven en televisión. Dirige una consultora australiana en América Latina. y maneja sus redes sociales con gran conocimiento y responsabilidad. Ahora compartió en su cuenta una profunda reflexión sobre el cuerpo y la aceptación, que fue muy bien recibida por sus seguidores.

Estudió Publicidad y a los 23 años ya era directora de cuenta en una agencia. Después comenzó a trabajar en la televisión, fue muy polémica y siempre llamó la atención. También trabajó en Estados Unidos como productora. Recorrió un largo camino y adquirió experiencia, que luego aprovechó en las redes sociales.

Cuando se retiró formalmente de los medios y se volcó a lo corporativo. Es directora para América Latina de la agencia “Neu21″ y fundó su propia agencia de comunicación digital y social media, Nuclear Branding.

Es mamá de Vincent, de 15 años y lo que más orgullo le produce es decir que nunca exhibió públicamente su intimidad.

Uno de sus últimos posteos en su cuenta de Instagram tuvo gran repercusión y fue muy comentado. En él reflexionó sobre el propio cuerpo y la forma de verse y quererse: “Todos los días hago el ejercicio consciente de mirarme al espejo y decirme algo lindo. A veces me pasa que me veo hermosa. Otras, no tanto. Pero siempre siempre siempre me doy un abrazo y me acepto tal cual estoy, soy y me siento. Incluso cuando no me gusto mucho. Esa, también soy yo. Ya té dijiste algo lindo hoy?”, escribió desde lo más profundo de su pensamiento.

En la foto se la puede ver a Connie sentada en el piso de su cuarto, con la puerta abierta, y vestida con un conjunto de ropa interior en color negro. Lleva el cabello rojo fuego y flequillo desparejo y luce prácticamente sin maquillaje.

Sus seguidores en poco tiempo le devolvieron comentarios, incluso varias figuras del espectáculo se pronunciaron: “Esas curvas me vuelven loca”. escribió Julieta Díaz, mientras que Natalia Oreiro la llenó de corazones y fuego.

Algunos fans le dijeron: “No obstante bella sos!!!! Te admiro mucho”, “Bella”, “Siempre me miro y me gusto. Estás linda , lo sabes”. y recibió más de 17.3 mil “likes”.

Fuera de los medios

“Con mucho orgullo puedo contarles que soy directora para LATAM (Latinoamérica) de una de las agencias más prestigiosas de metodologías ágiles y ways of working de Australia y Europa. La cantidad de prejuicios que derribé en mi país no los tuve que derribar afuera. “No se rindan nunca”, fue el mensaje con el que Connie Ansaldi, informó de su nuevo proyecto laboral.

La misma conductora sostuvo en un reportaje que no tenía interés en volver a la televisión. Lo haría sólo si “pudiera gestar un espacio en el que hable de temáticas que aporten a los demás y le fueran de su interés”, sostuvo.