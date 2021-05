Connie Ansaldi es una de las periodistas de espectáculos más destacada de nuestro país. No obstante, no aboca su presencia en las redes por completo a la información, sino que también publica fotos muy calientes.

La panelista que solía trabajar con Ángel de Brito, por ejemplo, es una fiel habitué de Instagram, espacio que aprovecha para mostrar su figura. Además, comparte algunos lindos momentos que atraviesa a lo largo de su vida.

Connie Ansaldi, periodista de espectáculos. Instagram | Instagram

En esta oportunidad, como ya lo hizo anteriormente, demostró que poco le importa el qué dirán. Por eso posteó una imagen sin ropa. De esta manera, rompió con cualquier esquema en el que se la quiera criticar.

En su última publicación, Ansaldi se tomó una foto de frente al espejo, pero de costado. La imagen se difumina un poco por que tiene un efecto de burbujas que tapan la visión. “Apretá las burbujas y fíjate que pasa! (Desliza para ver más)”, escribió.

Se trató de una broma de la periodista. Al deslizar, los cibernautas se encontraron con una foto que decía: “¡Ja! Te engañé wachín”. Connie le sacó una sonrisa a sus más de un millón de seguidores, a quienes les pidió que le den “like” a los vivos que subió durante esta semana.

La última foto que subió Connie Ansaldi. Instagram/@connieansaldi

Su publicación alcanzó los 24 mil me gusta y más de 400 comentarios en las primeras 17 horas en la que se subió a Instagram.

Connie Ansaldi se acepta tal cual es

La periodista, tiempo atrás, hizo un posteo en el que reflexionó sobre los cambios que tuvo en su cuerpo, los cuales no le impiden amarse a sí misma. Por eso, su mensaje invita a que todos deben ser felices y estar más conectados a su pensamiento, lejos de las críticas sobre el otro.

Connie Ansaldi y su reflexión sobre el cuerpo Instagram | Instagram

En esa oportunidad, Connie también se tomó una foto frente al espejo y escribió: “Todos los días hago el ejercicio consciente de mirarme al espejo y decirme algo lindo. A veces me pasa que me veo hermosa. Otras, no tanto. Pero siempre siempre siempre me doy un abrazo y me acepto tal cual estoy, soy y me siento. Incluso cuando no me gusto mucho. Esa, también soy yo. ¿Ya te dijiste algo lindo hoy?”.