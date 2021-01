Un fuerte cruce, además de polémicas acusaciones entre Luciana Salazar y Connie Ansaldi inundaron Twitter en las últimas horas. Todo comenzó luego de que Ansaldi opinara en el programa Los Ángeles de la Mañana sobre la relación de Martín Redrado y la modelo, donde aseguró que ambos eran “dos desquiciados”.

Dichas palabras enfurecieron a Salazar, quien no se quedó callada y respondió a través de su cuenta en Twitter junto a una serie de capturas de cuando Connie la halagaba: “¿Qué te pasó Connie Ansaldi, ¿la desquiciada soy yo, o vos? Que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, ¡una pena!”.

El mensaje de la modelo junto a varias capturas que compartió de Connie. Captura de

El mensaje contundente tuvo una respuesta por parte de la actriz que no gustó para nada a la modelo: “Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el OGT”.

La respuesta de Connie en Twitter. Captura de

Salazar, sin filtros, respondió de nuevo: “¿Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento Connie? Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diría que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria”. Fue así como se formó un ida y vuelta de mensajes controversiales entre las dos.

El cruce se originó luego de la opinión que dio Ansaldi en "Los Ángeles de la mañana". Captura de

“Les cuento que Luciana me mandó ese mismo mensaje por WhatsApp. Yo, para no armar bardo, ni le contesté. Ahora que lo hace público, le contesto lo que pienso. ¿Hay helado? Me dio hambre”, agregó Connie desde su cuenta, mientras la modelo continuaba con su descargo en la suya.