Los detalles de la mega celebración se vieron en las redes tanto de Luciana Salazar y otros invitados, como en el Instagram de la mismísima Matilda, llamado “Loving Matilda”. La pequeña cumplió tres años de edad y tuvo todo lo que una niña pudiera soñar en el día de su cumpleaños. Tras haber pasado tanto encierro, lejos de la intemperie y alejada de sus amigos debido a la pandemia, fue premiada de la mejor manera: un festejo soñado en su casa de Nordelta.

La celebración fue a lo grande y los lujos no faltaron: juegos, música, regalos por doquier y shows de todo tipo. En los videos se puede ver a “Matu”, como le dicen sus seres cercanos, corriendo y saltando de la felicidad. Entre los invitados especiales que recibió se encontraban Dionisio, hijo de Flavio Mendoza, y Chloé, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde que fue casi igual de protagonista que la cumpleañera.

El festejo de cumpleaños de Matilda Diarioshow.com

El evento incluyó una decoración estilo rococó con almohadones, flores, velas, sillones y globos rosas más muchos detalles en madera que aportaron calidez y romanticismo a la reunión al aire libre. Todo fue muy femenino y agradable visualmente para pasar una linda tarde en un jardín.

Además, la modelo se encargó de personalizar los vasos con el nombre de su hija para cada invitado. Matilda tenía puesto un vestido de princesa que entonaba perfecto con la ambientación y que no dejaba dudas de su protagonismo.

El vestido de princesa de Matilda en su cumpleaños Instagram/@matildafans_

En los videos y fotos que circularon por las redes sociales se puede ver cómo los más chicos se divirtieron con un increíble show de burbujas y la piñata, uno de lo momentos más esperados del cumpleaños infantil donde Matilda se paró en una silla y la rompió. Tanto Luciana como Jessica Cirio compartieron en Instagram algunos momentos del festejo. Inclusive hay cuentas de Instagram del fandom de Matilda donde replicaron todo el material del cumpleaños.

Pero lo que se llevó todos los premios de la tarde fue la posta de maquillaje artístico para la agasajada, quien optó por lucir una mariposa de varios colores en su rostro. Pero para evitar los contagios de Covid-19, los animadores del evento usaron mascarillas durante todo su show. Fue un cumpleaños a lo grande pero protocolar.

El maquillaje artístico de Matilda Instagram/@matildafans_

Recordemos que hace unos meses, Marcelo Polino (íntimo amigo de Luciana) reveló en “Polémica en el Bar” que la modelo se casaría el año que viene. “Las dos personas que se casan son famosas. Hoy ustedes no saben que son pareja. La persona que se va a casar el año que viene, seguramente, es Luciana Salazar”, dijo.

Luli, presente en el programa, amenazó con irse luego de que se diera la noticia, ya que la modelo suele mantener sus relaciones dentro del ámbito privado. “¿Qué? ¡Ay, no! ¡Polino, te reviento! No, me voy”, amenazó la rubia, aunque finalmente se quedó en el set.