Luciana Salazar cruzó a Martín Redrado y mostró el contrato de subrogación para tener a Matilda

La historia entre Luciana Salazar y Martín Redrado no termina y a pesar de que llevan más de seis años separados, siguen las acusaciones entre ellos. La modelo lo acusó, en reiteradas oportunidades y en la Justicia, de violencia psicológica y económica contra ella y su hija.

Matilda de siete años nació por subrogación de vientre en Estados Unidos. Según manifestó Luciana la decisión de tener a su hija fue en conjunto tanto de ella como de Redrado. Sin embargo, el economista aseguró que no tiene ningún vínculo con la menor y no es el padre, por lo que no existe deuda de alimento.

Pese a las declaraciones del economista, Luciana Salazar continúa con su lucha en la Justicia. Asimismo, en más de una ocasión negó públicamente a su ex con fotos del vínculo entre él y Matilda cuando la nena era más chica.

Luciana Salazar reveló el documento que confirma la paternidad de Martín Redrado sobre Matilda

El domingo pasado fue el Día del Padre por lo que Luciana volvió a la carga contra su ex por no respetar la relación de paternidad con su hija Matilda y se expresó en redes sociales.

Luciana Salazar apuntó contra Martín Redrado y mostró la prueba sobre la paternidad

Primero fue Redrado quien celebró el día con sus dos hijos mayores. “Orgulloso de ser padre de mis dos hijos, Martina y Tomas. Verlos crecer y acompañarlos en ese trayecto, es un regalo de la vida. Feliz día del Padre para todos”, escribió el economista junto a una foto con sus hijos.

En la publicación, una seguidora le salió al cruce y lo acusó de olvidarse de Matilda. Ante esto, el economista respondió contundente: “No es mi hija. Deberías ver el contrato de subrogación con la voluntad de una persona”.

Luciana Salazar cruzó a Martín Redrado y mostró la prueba sobre la paternidad de Matilda

Por su parte, Luciana Salazar compartió el comentario en su perfil y expresó furiosa: “Bueno, vos lo estás pidiendo. Vamos a refrescarle las pruebas que están en el juzgado penal”.

Luego, la modelo mostró una foto con un documento de la clínica donde fue el tratamiento. “Visita con Luciana y Hernán Martín. Hospital Bautista. La pareja quiere proceder con la gestación subrogada basándose en su diagnóstico previo de trombofilia severa dado en Argentina, así como en embarazos químicos previos repetitivos SAB”, señala el papel en inglés que demuestra que ambos estuvieron en el momento de firmar el documento de subrogación.