Con un body negro deportivo, medias tres cuarto y posando en una serie de imágenes, Connie Ansaldi (47) envió un mensaje de aceptación a través de su Instagram, en la que cuenta con un millón de seguidores.

Connie Ansaldi y su reflexión sobre el cuerpo Instagram | Instagram

“Hasta hace unos años atrás cada vez que subía una foto donde se me veían las piernas o alguna parte de mi cuerpo que me parecía que no era ‘perfecto’, la subía con filtros”, comenzó diciendo la expanelista de Intrusos en el posteo que tiene miles de likes y cientos de comentarios.

A través de Instagram: "Decirnos cosas lindas a nosotros mismos nos hace ver, sentir y ser en efecto: más hermosos". (Instagram/@connieansaldi)

Y sigue: “De un tiempo a esta parte dejé de hacerlo como método belleza virtual. Decirnos cosas lindas a nosotros mismos nos hace ver, sentir y ser en efecto: más hermosos”.

La publicación no tardó en tener reacciones, no solo de sus fanáticos sino también de famosos. “Que bomba”, le comentó Natalia Oreiro y “Que bella”, escribió Majo Martino.

Connie Ansaldi y sus mensajes de autoaceptación. (Instagram/@connieansaldi)

“Bella mujer e interesante”, “Los años, la edad nos desihinibe y nos permitimos lo que queremos”, “Diosa total! Belleza natural, basta de filtros! Gente real”, “Tenés todo para ser feliz, filtro solo uv! Okay?” y " Estás bárbara”, fueron solo algunos de los elogios que recibió.