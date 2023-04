El día que Connie Ansaldi se animó a mostrarse desnuda, saliendo de la ducha

Connie Ansaldi es una de las periodistas de espectáculos más destacada de nuestro país. No obstante, no aboca su presencia en las redes por completo a la información, sino que también publica fotos muy calientes.

En este caso sorprendió con una imagen frente al espejo al salir de la ducha y acompañó la foto con una divertida frase.

Connie se encuentra completamente enfocada en un emprendimiento personal relacionado con la comunicación. De todos modos, se mantiene cerca de sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparte imágenes de su vida cotidiana.

Connie Ansaldi (Foto: Instagram)

Ahora, a través de su cuenta de Instagram donde, tiene casi un millón de fanáticos, la panelista realizó una publicación hot frente al espejo tras salir de la ducha. Como pie de foto, eligió reversionar la canción de Jimena Barón, y escribió: "Soy la cobra que se come todos los grisines, bebé", provocando la risa de sus seguidores.

Rápidamente cosechó miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios. Incluso Jimena dejó su mensaje, sumándole humor a la publicación de la periodista: “Alta cobra”. También le envió un comentario Karina Jelinek, “Foto estilo #KariJeli”, escribió la morocha.

Connie Ansaldi (Foto: Instagram)

Connie Ansaldi y un mensaje de aceptación a través de su Instagram

“Hasta hace unos años atrás cada vez que subía una foto donde se me veían las piernas o alguna parte de mi cuerpo que me parecía que no era ‘perfecto’, la subía con filtros”, comenzó diciendo la expanelista de Intrusos en el posteo que tiene miles de likes y cientos de comentarios.

Y sigue: “De un tiempo a esta parte dejé de hacerlo como método belleza virtual. Decirnos cosas lindas a nosotros mismos nos hace ver, sentir y ser en efecto: más hermosos”.

La publicación no tardó en tener reacciones, no solo de sus fanáticos sino también de famosos. “Que bomba”, le comentó Natalia Oreiro y “Que bella”, escribió Majo Martino.