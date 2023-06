Amenazó de muerte a su pareja embarazada en El Soberbio: “Tú no me conoces bien, te voy a matar”.

En un hecho escalofriante de violencia de género ocurrió en Colonia Primavera, localidad de El Soberbio. Carla Magdalena D. (38) ha presentado una denuncia contra su pareja, Hugo Ariel D. S. (40), por amenazarla de muerte. La pareja, que llevaba 16 años de convivencia y tiene dos hijos en común, se encuentra además en el séptimo mes de embarazo.

Según el relato de la víctima, el sábado por la tarde alrededor de las 19:00 horas, Hugo Ariel llegó a su domicilio en estado de ebriedad. Luego de una discusión acalorada, el hombre profirió amenazas de muerte hacia su pareja, expresando las palabras: “Tu nao me conhece beim, eu vo te matar”, que en español se traduce como “Tú no me conoces bien, te voy a matar “.

Ante la gravedad de la situación, se tomaron medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la víctima y de sus pequeños hijos. Con la colaboración del personal del Comando, se procedió a la detención de Hugo Ariel D. S. Después de un examen médico, fue recluido en las celdas de la Comisaría de El Soberbio.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente, el cual se encargará de tomar las acciones legales correspondientes y velar por la protección de la víctima y su familia.