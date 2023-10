“Hay algo en esa conexión de padre e hija que va más allá de lo bien que tocan”: el dúo neuquino que asombró en Got Talent

El amor entre padre e hija llegó a los escenarios de Got Talent Argentina con la presentación de Sol ‘la Cunyta’ y Walter Vázquez. Los guitarristas neuquinos deslumbraron con su talento y la gran conexión entre sus miradas que maravilló a los jueces y al público.

“La propuesta es un tango que, más que para que me evalúen, lo llevo para compartir”, señaló Sol antes de salir al escenario, la joven de 21 años que es guitarrista e intérprete de música instrumental. Ella empezó con la música desde que los 10 años, pero detrás de su pasión existe una historia más conmovedora.

“Un día mi mamá sueña que mi abuelo, también guitarrista, le dice que una de las tres hermanas tiene que tocar la guitarra. No le dimos importancia y bueno, fallece mi abuelo y mi madre vuelve a tener el mismo sueño”, había comentado Sol en el certamen anterior. “Decidimos tomarlo como un mensaje y hoy en día estoy acá en Got Talent mostrando mi pasión”, añadió.

Qué dijo el jurado de Got Talent a la dupla neuquina

Luego de la gran cantidad de aplausos del público, el primero de los jurados que habló fue Abel Pintos: “Los quiero felicitar a los dos, sobre todo a vos Sol. Me gustó mucho que hayas crecido en las sutilezas, es decir, que no te hayas desesperado para demostrar que sos buena guitarrista y simplemente hayas hecho lo que sabes hacer que es ser una buena guitarrista”.

Y continuó: “Yo siento que vas a tener que trabajar un poco tu ansiedad a la hora de trabajar. Tenes una mano izquierda muy veloz, entonces confía que vas a llegar a tempo, pero mentalmente tira todo un poco para atrás. Creo que va a ser un ejercicio que te va a hacer bien, porque por momentos llegas antes a todos lados”.

“Aunque hoy estuvo mucho mejor, más sincronizados, se miraron más, estuvieron más conectados, tu papá no tuvo que correr tanto atrás tuyo. De todos modos, seguís como en la tuya, y te noto un poco ansiosa, pero es lógico porque una parte de vos sabe todo lo que podés hacer y lo quiere hacer ya, no quiere esperar ni un segundo, pero a veces está bueno esperar un poquito. Yo creo que ya ganaste, creciste mucho de la vez anterior a esta vez y te felicito por eso”, finalizó Abel Pintos.

Los jueces destacaron la gran conexión entre ambos. Foto: @lacunyta_oficial

A continuación, Emir Abdul opinó: “Te sentí mucho más segura, mucho más canchera. Lo que más me gusto era que se miraban mucho, había mucha conexión. A mí me pareció mucho mejor esta performance que la anterior. Felicitaciones”.

Mientras que Flor Peña aseguró: “A mí me encanta este dúo, me parece que vos, Sol tenés un talento muy grande y seguramente sos muy joven y tenés mucho futuro por delante. Te vas a convertir en una gran guitarrista y lo más hermoso es que ese arte está contenido también por tu padre y me parece que ese combo de amor y arte solo puede traer buenas cosas”.

“Como dice Emir, me encanta cuando se miran. Yo creo que si de verdad este dúo va a tocar de manera contundente en lugares, se van a tener que mirar más porque no saben lo hermoso que es verlos mirarse. Hay algo en esa conexión de padre e hija haciendo lo que les gusta que va más allá de lo bien que tocan. Tiene que ver con la conexión, con el arte que, como espectador, se agradece un montón. Así que los felicito. Vos hermosa, te espera un carrerón”, finalizó la actriz.

Por último, La Joaqui comentó: “A mí me encanta este dúo. Los banco un montón y siento que de la performance anterior a esta hay un progreso increíble. Le han puesto muchísimo amor a traer algo que nos llegue más fácil, más directo y ese sacrificio no merece más que gratitud. Así que te agradezco por la dedicación y el amor a esta presentación porque a mí me encantó”.

Antes de que dejen el escenario, Abel Pintos añadió: “¿Puedo agregar algo? Me quedé con ganas de decirte esto: sos muy buena, es decir, sos muy muy buena, de verdad. Tenés mucho talento, y volviendo a eso de la ansiedad, tranquila, porque de golpe ya somos millones de personas que nos enteramos de lo talentosa que sos. Tomátelo con calma porque tenés mucho que recorrer”. Sin embargo, los neuquinos no lograron pasar a la siguiente etapa.

Cómo sigue la competencia en Got Talent

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

Sol, de 21 años, comenzó a tocar la guitarra cuando tenía 10. Foto: @lacunyta_oficial

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.