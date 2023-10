“Tenés arte en el cuerpo”: el “gauche de los campos disidentes” reapareció en Got Talent y el jurado destacó su talento

Luego de maravillar a todos con su vestuario y con su original presentación, LeGon Queen, el joven oriundo de Esperanza, volvió a pisar el escenario de Got Talent Argentina con su baile que descontractura todos lo establecido. A pesar de que no pasó a la semifinal, el jurado destacó su talento y las ganas que tenían de verlo bailar mucho más.

El “gauche de los campos disidentes”, tal como se había presentado en el certamen, había dejado boquiabiertos al jurado con su presentación que combina el folclore y el Drag queen: “Apareció este gauche empoderade rompiendo un poco los esquemas”, había asegurado el artista en la ocasión anterior.

“Lo que vos mostraste fue totalmente diferente, pero con mucha seguridad. Eso me encantó, gracias de verdad”, le había comentado Emir Adbul. Sin embargo, en esta oportunidad no logró sorprenderlos como esperaba.

La votación del jurado

Con un cambio de atuendo inesperado en medio del baile, LeGon se mostró seguro de sus pasos y dejó todo en el escenario. El primero de los jurados que habló fue Emir Abdul: “La vez anterior me había sorprendido totalmente, trajiste algo parecido, con el mismo mood y demás. A mí lo que me pasó es que me faltó verte bailar cien veces más”, afirmó.

Y continuó: “Yo entendí el principio, pero era mucha pollera, no se notaban bien los movimientos. Cuando empezaste a bailar dije: ‘¡Al fin!’. Eso era lo que te pedimos la vez anterior, que mostraras el baile con esa esencia que querés imponer, lo que te hace único y lo que te hizo pasar a la siguiente etapa, quizá eso te jugó en contra, pero después, sos mágico para mí. Me parece increíble que vengas a descontracturar y que cuando descontracturas lo hagas con esa acción de: ‘Lo que hago, lo hago increíble. Si no te gusta, lo siento mucho’, para mí, eso es trascender”.

El artista hace dos años que hace Drag. Foto: @LeGon Queen

Mientras que Flor Peña afirmó: “A mí me parece muy atractivo todo lo que vos proponés, además tenés una cosa con el vestuario... A mí me pasó lo mismo que le paso a Emir, me hubiera gustado verte bailar más. Tenés todo para adelante para brillar, más allá de este programa, relajate que tenés arte en el cuerpo. Es muy lindo haberte tenido en Got Talent hoy”.

Por último, Abel Pintos dijo: “Coincido con ellos, estoy de acuerdo que no fue una performance tan buena como la anterior. Vas a tener que aprender a ganar confianza en vos y en lo que creaste. Me alegro mucho haberte conocido y te quiero desear lo que le deseo a los artistas que me sorprenden: ‘Ojalá tengas la voluntad, la fe, la perseverancia en el camino para que en el futuro nos podamos seguir encontrando’. Es lo más difícil, la perseverancia, más que construir algo. Vos una parte ya la lograste, ojalá seas perseverante. Me encantaría encontrarte en el camino”.

El saludo a su familia de Esperanza

Al final, el artista quiso dedicarle un mensaje a su familia: “Le quiero dedicar este paso aquí, sin importar si continuó o no, pero se lo dedico a mi familia de Esperanza que, si bien no les gusta mucho esta propuesta mía y que haya encarado el arte de muy chico, creo que van a estar orgullosos porque hago lo que amo y me hace feliz y eso se lo puedo transmitir a ellos. Ya está, yo ya gané, estoy feliz”.

Cómo sigue la competencia en Got Talent

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

La devolución del jurado fue que esperaba verlo bailar más. Foto: @LeGon Queen

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.