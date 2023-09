De Esperanza a Got Talent Argentina: se presentó como “un gauche del campo disidente” y sorprendió a todos

Las audiciones de Got Talent Argentina continúan y el martes por la noche un joven oriundo de Esperanza sorprendió a todos con su atuendo, actitud y presentación. Tanto en sus redes como al pisar el escenario, LeGon Queen, se presentó como “gauche de los campos disidentes argentinos”.

Los cuatro jurados quedaron boquiabiertos al ver el vestuario del participante y quedaron intrigados por la performance que iba a desplegar. Pero antes de bailar, contó que hace dos años que hace Drag y lo calificó como “un mundo maravilloso”.

LeGon Queen deslumbró a todos en su presentación en Got Talent Argentina. Foto: @freiredelink

Al mismo tiempo, detalló que desde pequeño baila folclore y le surgió la idea de “fusionar ambas corrientes para empezar a deconstruir”. En este proceso de creación “apareció este gauche empoderade rompiendo un poco los esquemas y dándole lugar a un montón de diversidades que quieren habitar el folclore y no encuentran su lugar”.

Esta fue la presentación de LeGon Queen, el gauche empoderade en Got Talent

“Grito por la igualdad, grito porque de mis entrañas se escapa un sapucay que pide no guardase más nada”, escribió el artista en sus redes al celebrar su paso por Got Talent y agregó: “Grito amor, Grito paz, Grito por lo que no tuve, Grito por lo que quiero dejar, por las semillas que quiero plantar y cultivar allí un futuro mucho mejor, amable y feliz”.

Su baile no recibió ninguna cruz por parte del jurado que celebró su actuación: “Cuando vienen a mostrar cosas diferentes acá, lo que nos pasa es que vienen muchas veces inseguros y lo que vos mostraste fue totalmente diferente, pero con mucha seguridad. Eso me encantó, gracias de verdad”, dijo Emir Abdul, que reconoció errores coreográficos.

Pese a estas fallas, la performance le “encantó” y “no me importó nada lo otro”. Luego fue el turno de La Joaqui que con una sonrisa se limitó a decir: “Viniste a romper cosas, y eso me parece asombroso”.

A ella, la siguió Abel Pintos, que mantuvo su cara seria al hacer la devolución, que primero remarcó que “lo que los demás sientan o piensen... allá nos vimos”, y luego habló sobre el propósito de LeGon: “Pensaba mucho respecto de esto de romper, cuando arrancaste me pregunté desde qué lugar viene a romper. Al final terminé sintiendo que más que romper, desarmas y volvés a armar otro escenario”.

LeGon Queen deslumbró a todos en su presentación en Got Talent Argentina. Foto: @freiredelink

“Armas otra forma de ver y de sentir la música que compartiste con nosotros: la parte folclórica y la parte contemporánea”, continuó Abel y cerró: “Me gustó mucho que me hayas dado esa lección: que no es romper por romper, se trata de desarmar para demostrar que acomodando las piezas de otra manera se puede armar otro paisaje hermosísimo”.

Flor Peña destacó que esta performance muestra como LeGon Queen percibe el arte y “a mí me basta con eso. Me encantó lo que hiciste, sos imponente, me encantó”. Luego de estas palabras, el esperancino recibió los cuatro sí y pasó de ronda.