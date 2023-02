Quién es Aria, el mendocino drag queen que busca ayudar a los jóvenes que son discriminados

Matías Pelegrina es un mendocino de 27 años y es quien le da vida al personaje drag queen Aria Greenville, este año se postula como candidatx a Reina Drag en la Vendimia para Todxs 2023, el evento que visibiliza el orgullo LGBTIQ+ en Mendoza. Su principal misión como drag queen es concientizar sobre la discriminación y el acoso que sufren los jóvenes hoy en día.

Matías, o más conocido por su nombre artístico Aria Greenville, es maquillador y comerciante, actualmente trabaja en un negocio familiar con más de 30 años de trayectoria, que se dedica a la venta de repuestos para autos, un rubro que no tiene nada que ver con su lado artístico, pero es el trabajo con el cual pudo lograr irse a vivir solo, gracias al apoyo incondicional de sus padres y familia. Además, se dedica al maquillaje, suele trabajar en distintos tipos de eventos para hacer brillar a los protagonistas de la noche.

Su interés por el mundo drag nace en el año 2013, cuando cumple 18 años, momento en el cual empezó a disfrutar de la vida nocturna mendocina. Una noche fue con sus amigos a un boliche alternativo muy reconocido en Mendoza, “Queen disco” lugar donde se realizan shows de drags queens, que pertenece a Ana Laura Turca Nicoletti, mejor conocida como “La Turca” una figura muy importante del ambiente, ya que fue la primera reina de la Vendimia Gay. Esa misma noche, Matias descubrió que era lo que quería para su vida, ser drag queen.

“Cuando vi salir a escena a todos los drags queens que realizan sus shows todas las noches en el boliche, sentí una sensación de admiración absoluta al ver sus vestuarios, maquillaje, plataformas y el show espectacular que hacen”, cuenta Aria Greenville, con mucha emoción a Vía Mendoza.

“Siempre quise ir a ese boliche para ver el show de los drags, pero como era menor, solo veía las fotos que subían a las redes sociales. Desde esa noche, empecé a ir todos los fines de semana simplemente para poder presenciar la hora del show”, comentó.

Así fue como se animó a formar su personaje drag queen, Aria Greenville, el cual le presentaba todo un desafío no solo por lo artístico, ya que ser drag lleva mucha preparación, inversión y dedicación, sino también para visibilizar el orgullo gay y ayudar a quienes no se animan a “salir del closet” por miedos e inseguridades.

“En Mendoza el mundo drag es muy diverso, para mí es uno de los mejores del país, porque tenemos artistas que hace años están en el ambiente y han generado una mayor visibilidad gracias a las marchas del orgullo y que están presentes en distintos tipos de eventos de la provincia”, cuenta la drag queen mendocina a Vía País.

Cómo candidatx a reina drag de la Vendimia para Todxs, propone trabajar con distintos establecimientos educativos para concientizar a las jóvenes sobre la discriminación que aún existe por la orientación sexual de cada persona, el bullying y el maltrato que sufren aquellos que no pueden vivir con total libertad.

“Yo pasé por todo eso cuando era chico, y lamentablemente sigue pasando, sobre todo en las escuelas, hay muchos jóvenes que siguen siendo abusados y reprimidos por no poder decir quienes son. Quiero ser yo quien los ayude, ya que en mi momento no tuve a nadie que me acompañara y la verdad, la pasé muy mal”, expresó Matías Pelegrina a Vía País.

Su sueño es ser reconocido como drag queen en todo el país y por qué no, en el mundo, para servir de inspiración a quien quiera adentrarse en ese mundo de maquillajes, plataformas, glitter y glamour. “El drag es un arte que te ayuda a descubrir quien sos, te saca tus inseguridades, tus miedos y te empodera por completo” dice orgulloso del espectacular arte que domina.

Cuándo y dónde es la Vendimia para Todxs 2023

Una nueva edición de esta gran fiesta del orgullo mendocino, tendrá lugar el próximo 11 de marzo en el Auditorio Ángel Bustelo, donde se podrá disfrutar de una noche llena de experiencias, magia y aventura.

Este año la protagonista principal de la fiesta será Jimena Barón, quien se presentará al cierre de la noche, repasando sus mejores canciones y haciendo bailar a todos los presentes.

Las entradas para la Vendimia para Todxs las podés conseguir a través de entradaweb.com donde los precios van desde $6.000 por persona a $130.000 las mesas VIP para 10 personas.

