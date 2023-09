Got Talent Argentina: llegó solo y conmovió al jurado siendo un “cantor de asados”

Cómo no emocionarse con alguien que trae tradición y folclore a un escenario argentino. Quién no haya disfrutado de asados y peñas, le será imposible no conmoverse con una presentación como la del mendocino Juan Bautista Cajal, el “cantor de asados” que convenció al jurado de Got Talent Argentina con su guitarra y su canción “El Corralero”, un clásico de Hernán Figueroa Reyes.

Sentado en una silla y ante el micrófono, el lavallino se presentó ante la mirada atenta de La Joaqui, Abel Pintos, Flor Peña y Emir. El folclorista contó qué lo motivo a presentarse. “Me trajo la oportunidad, a esta altura, me interesó, porque antes de perderla, quería por lo menos, hacer escuchar un poquito, en lo humilde lo que hago”, dijo.

Tras su presentación, y secándose las lágrimas, la Joaqui le preguntó le expresó “me encantó lo que hiciste, ¿Con quién viniste hoy?”, a lo cual contestó “solo”, recibiendo la inmediata ovación del público que se puso de pie. “Ya te eligió e pueblo Juan” remató la joven jurado.

“Juan, yo quiero destacar lo que dijo al principio antes de empezar, esto de ofrecer su canción humildemente. A mí me emocionó mucho y estoy seguro de que habrá emocionado a mucha gente”, le dijo Abel Pintos.

La tercera en expresar su opinión, fue Florencia Peña: “Juan, hermoso porque tenés el canto de los cantores de la tierra. Gracias por haber venido”. “Y los parrillero” dijo él. Y Abel: “Eso diría yo, más bien: es realmente un cantor de asados”, agregó.

Juan Bautista, el participante que se ganó los corazones

Por último, Emir Abdul comentó: “Me encantó lo que hiciste”.

Al momento de la votación, el músico recibió la aprobación unánime del jurado y avanzó a la próxima ronda del reality que se emite en Telefe