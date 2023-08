Una mendocina homenajeó a una icónica banda de rock en Got Talent Argentina y deslumbró con su guitarra

Esta semana, una joven mendocina llamó la atención de todos los jurados y espectadores de Got Talent Argentina: con un osado look rockero y una gran energía sobre el escenario, esta chica interpretó un tema de la famosa banda AC/DC y llamó la atención de los jurados; algunos dieron el sí convencidos y otros tuvieron algunas críticas para hacerle a la joven.

Nadya Mayorga es oriunda de Lavalle, Mendoza, tiene 25 años. Además de ser una aficionada de las guitarras y el rock, en 2020, representó al distrito de Gustavo André en la Vendimia de Lavalle y se convirtió en Reina de la Vendimia.

La mendocina fue reina de la Vendimia. Foto: Emi Rubio

“Es un hobby y ha sido una terapia para los peores momentos de mi vida. Empecé con esta banda porque me gusta homenajearlos. Me gusta llevar el poder femenino a lo más alto. Toco desde los 15 años”, explicó la joven mendocina al jurado cuando le preguntaron sobre su predilección por este instrumento.

Nadya Mayorga, la mendocina que tuvo la gran oportunidad en Got Talent

En su presentación, tanto Emir Abdul como Abel Pintos presionaron la cruz y no se mostraron convencidos con la canción de Nadya: “No pude entender qué pasaba con la canción y con tu movimiento, no pude conectar”, explicó Emir Abdul. Por su parte, el cantante de folkore expresó: “Tenés el caracter necesario para algo así. Me parece que le falta. Tenés una muy buena mano derecha y muy buen sentido del tempo y el peso”.

La participante mendocina que deslumbró en Got Talent Argentina. Foto: Nadya Mayorga

Aún así, recibió el visto bueno de La Joaqui y de Flor Peña: “A mi me re gustó, pienso que tiene una re chispa para armar algo muy interesante”, “Yo creo que es interesante tu energía y si realmente le dedicas tiempo al estudio y esto es lo que te apasiona, te libera de los dolores y te ayuda a vivir, metele con todo porque tenés una energía re linda para el escenario”, comentaron.

Al votar, ambas dijeron que sí, Abel Pintos dijo que no y Emir es quien debía definir: “Yo puse cruz porque la performance la hizo para adentro (...) Realmente vos tenés muchas condiciones y siento que podrían haber sido los nervios de la primera vez así que yo quiero darte una segunda oportunidad para que sigas empoderando con esa guitarra. Para mi es un sí”, finalmente decidió el bailarín.