Got Talent Argentina: un participante “tocó la trompeta”, pero no con la boca

En Got Talent Argentina los participantes no dejan de sorprender al jurado con sus más curiosas interpretaciones y performances. En medio del último programa, uno de los concursantes sorprendió con su curiosa forma de tocar la trompeta.

Este martes, un participante subió al escenario para hacer el sonido de una trompeta con la nariz. Teo Marcon de Mar de Plata sorprendió al jurado al interpretar una canción solo con la guitarra y su rostro.

La curiosa forma de “tocar la trompeta” del participante de Got Talent Argentina

Cuando el joven de 19 años contó lo que hacía, nadie le creía. “Hago el sonido de una trompeta con la nariz”, contó Teo. “Bueno, yo hago la flauta dulce con la boca. ¡Soy buenísima!”, le respondió picante Flor Peña. La jurado quiso saber qué lo inspiró a probar su gracia con la nariz.

“Hace dos o tres años, estaba viendo un video de un chico que hacía Beatbox. Él fue a una charla TEDx e hizo una trompeta. Me llamó mucho la atención, vi el video como 1500 veces, fui viendo cómo ponía la nariz y los labios y lo fui practicando”, contó Marcon.

“¿Vos venís a mostrar una curiosidad o vos pensás que estás para ganar un Got Talent?”, preguntó Abel Pintos. “Yo creo que podría porque, aparte de ese chico, no conozco a nadie que lo pueda hacer”, respondió el joven. Acto seguido, el concursante comentó a interpretar el Himno Nacional Argentino con la nariz y luego lo ensambló con Yellow de Coldplay.

Las cruces rojas no lo dejaron terminar su show, pero antes que se retire del escenario, Abel le dedicó unas palabras de aliento: “Primero decirte que, si uno se ríe o si yo me reí un poco, no es una falta de respeto hacia vos, sino que es una curiosidad muy grande. Te felicito porque lograrse hacer algo que no sé si mucha gente en el mundo lo puede hacer”.

Y al final agregó: “Así como viste a un chico y te inspiró, te aseguro que esto se va a ultraviralizar y muy probablemente vayas a inspirar a mucha gente a buscar este tipo de curiosidades. Te felicito por el trabajo que hay detrás de todo esto”.