“Tenés un ángel”: Dylan, el pequeño platense, volvió a enamorar al jurado de Got Talent Argentina con su energía y talento

El pequeño platense de 11 años, Dylan Dalceggio, volvió a pisar el escenario de Got Talent Argentina con más actitud que nunca. A pesar de que al inicio de su presentación uno de los elementos que estaba usando le jugó una mala pasada, pasó inadvertido por el baile que conmovió a todo el jurado por su destreza y su mensaje de liberación.

El bailarín eligió presentar una coreografía inspirada en El gran showman, acompañado de un sombrero y un bastón. En los primeros minutos de presentación arrojó el bastón hacia arriba, pero rebotó en sus manos y terminó cayendo al piso. Sin embargo, Dylan continuó bailando con una sonrisa en la boca.

La gran emoción del jurado al ver a Dylan

Al finalizar el baile, todo el público lo ovacionó de pie y a pesar de que las devoluciones que recibió destacaron su talento y habilidad, los jurados no lo eligieron para que avance a la semifinal. Flor Peña fue la primera en hablar: “Cuando viniste la otra vez nos sorprendió mucho tu talento, tu libertad. Me acuerdo de que te hablé mucho de la libertad que expresabas bailando y lo volví a sentir”.

Y continuó: “Tenés 11 años, sos muy niño y, sin embargo, una técnica muy buena para tu edad. Me encantó esto que se te cayó el bastón y seguiste adelante y con una sonrisa. No dejes de sonreír, porque hay algo en tu sonrisa, en tu alegría, en tu libertad que te hace hermosamente bello. Pero como bailarín, como artista, entonces no dejes de sonreír”.

Finalizó diciendo: “Es increíble como mantuviste tu energía porque la coreo que elegiste era muy exigida. Sin embargo, la energía la tuviste siempre arriba. Conectate siempre con esa felicidad, porque tu felicidad es la nuestra. Te felicito”.

El jurado se enamoró de su gran sonrisa y de su libertad al bailar. Foto: @Dylanelbailarin

Por otra parte, Abel Pintos aseguró: “Yo no puedo arriesgar, como nadie, un futuro para vos, eso lo vas a ir descubriendo con el tiempo, pero lo que sí puedo asegurarte es que tenés todo para poder hacer lo que quieras dentro de lo que estás haciendo. Tenés un don, sos muy niño, aprendiste mucho, tenés mucho por aprender, pero al margen de lo que te puedan enseñar, o el conocimiento que te puedan ofrecer, tu cuerpo está listo para eso”.

“Mientras vos tengas ganas, estoy seguro de que vas a poder lograr todo lo que quieras, porque te veía bailar y pensaba que hoy en día, después de 30 años de cantar, yo sé muy bien que hay montón de cosas que no logré como cantante todavía. Sin embargo, te veía a vos y pensaba: ‘¿Qué se sentirá hacer lo que uno quiera con el cuerpo, bailando y poder hacerlo?’ Y vos lo podés hacer. Tenés el don y el talento. Me alegra mucho de que estés acá, más allá de lo que pase. Te agradezco y te felicito”, afirmó.

A continuación, La Joaqui comentó: “A mí me pareciste un personajito espectacular desde la primera vez que te vi. Lo nuestro, del jurado con vos, fue conexión a primera vista. Hay algo que dice Flor que es verdad, hay algo en tu libertad, en tu forma de ser vos mismo totalmente desprejuiciado del qué dirán, solo disfrutándolo”.

“No solo es increíble artísticamente, sino que es muy admirable ser lo suficientemente valiente para hacer todo lo libre que uno quiere, en una sociedad que está acostumbrada a decirnos cómo tiene que ser. Te admiro mucho y te agradezco el aprendizaje que dejaste en tu paso por acá. No sé si seguís o no, por lo menos hasta acá nos dejaste un montón de lecciones relindas que nosotros, más grandes, nos habíamos olvidado”, finalizó la cantante.

Por último, Emir Abdul aseguró: “¿Te han dicho mucho que tenés ángel? ¿Qué tenés una personalidad muy linda? A mí me gustaría decirte que tenés un ángel ¿Qué es un ángel? Que cuando hay 300 bailarines, uno se detiene a mirarte a vos. Cuando uno hace lo que ama, sin importarle los demás”.

El público quedó cautivado con su destreza y su actitud. Foto: @Dylanelbailarin

Y reflexionó: “Seguramente a vos te han dicho cosas muy feas y cuando bailas decís: ‘A mí no me importa, yo soy feliz haciendo esto’. Cuando te estaba viendo bailar, me emocionaba porque tenés mucha felicidad. La danza te sale por los poros y te deseo de corazón, porque vas a ser muy exitoso, poder tener el placer de verte en cada teatro y en cada lugar que soñás estar. Para mí y para muchas personas acá, fue un placer verte”.

Cómo sigue la competencia en Got Talent

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.