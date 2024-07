Se filtró que Darío recibió un polémico papel tras su salida de Gran Hermano 2024: qué decía

Darío fue el último eliminado de Gran Hermano 2024 teniendo en cuenta que el programa termina el próximo domingo 7 de julio y en la casa más famosa del país solo quedan los finalistas: Emmanuel, Bautista y Nicolás, uno de ellos será el encargado de apagar las luces y alzar el gran premio.

Si bien Darío no llegó a la final supo ganarse el cariño del público y llegar hasta la última instancia del reality, ya que al no ser parte de los originales porque ingresó en la segunda camada de participantes, muchos no estaban a favor de que sea finalista.

Darío abandona Gran Hermano 2024 Foto: instagram/granherman

A lo largo de su estadía en la casa más famosa del país, el participante no formó parte de ningún grupo, pero si se llevó bien con todos, se encargaba de la comida y tenía un rol de “padre”. En la placa final se enfrentó en un mano a mano con Bautista quedando fuera de juego.

Qué decían los papeles que le dio la familia de Darío tras salir de Gran Hermano 2024

Cuando llegó al piso de Telefe, Darío saludó a Santiago del Moro, luego fue directo a la tribuna a abrazar a su familia, y Furia que se acercó corriendo a saludar. Sin embargo, las cámaras captaron el momento en que uno de sus familiares le pasa un papel escondido.

Más tarde, el usuario de X (antes Twitter) @fedeflowersok compartió qué decía el papel que le dieron a Darío. “Los familiares de Darío idearon una serie de tips de lo que le van a preguntar y tiene que responder en el debate tras su salida. Un familiar escribió por WhatsApp a otro para que manuscriba las indicaciones que finalmente el ex Gran Hermano se lo terminó llevando”, escribió en su perfil.

La familia de Darío de Gran Hermano 2024 filtró un papel con información Foto: x/fedeflowersok

Luego se filtró las temáticas sobre la que los familiares de Darío lo anticiparon de que pueden preguntarle en el vivo. “Tema: Virginia y lo que dijo de Pancho”; “Tema Coti Romero: aclará que con ella la mejor y que no quisiste dar a entender que te tiró onda, pero que te puso incómodo...”; “Virginia se puso en tu contra”; y “Furia te quiere”, fueron algunos de los tópicos que se leen en el papel y lo que generó polémica.