Soledad Pastorutti hizo la jugada del año y en las redes ya la dan como ganadora de La Voz Argentina

Valentina Otero, oriunda de Adrogué y de apenas 22 años, protagonizó uno de los momentos más emotivos y comentados de La Voz Argentina 2025. En pleno knockout, se animó a versionar Bancate ese defecto de Charly García y deslumbró al público y al jurado con una interpretación cargada de actitud y precisión, a pesar de un leve error en la letra que pasó desapercibido para la mayoría.

La performance fue tan impactante que reactivó lo mejor de esa etapa del concurso. Soledad Pastorutti, impresionada, activó su “robo” junto al Chaqueño Palavecino, y le aseguró enseguida: “De acá para arriba”. Fue un gesto cargado de confianza y esperanza sobre el futuro de Valentina en el certamen.

Valentina Otero

Además del talento, Valentina rompió un récord inédito: fue “robada” dos veces y llegó a integrar tres equipos diferentes en esta edición de La Voz Argentina, un recorrido que refleja tanto su versatilidad como la percepción de su potencial.

Lali Espósito, quien tenía a Valentina en su equipo antes del robo, reconoció el desafío de enfrentar a dos figuras tan fuertes. En cambio, el Chaqueño Palavecino se rindió ante el poder vocal y la personalidad de la joven: dijo que “despertó con un cachetazo que necesitaban todos”.

Valentina alcanzó ese momento final tras avanzar de las audiciones a ciegas en el equipo de Miranda! con Quizás, porque de Sui Generis y luego sobrevivir las batallas, merced a un “robo” que redobló su búsqueda por un lugar entre los mejores cantantes del año.

Soledad Pastorutti

Este respaldo de la Sole es especialmente significativo: la folclorista logró ya tres veces que uno de sus equipos se alzara campeón en el certamen (2012, 2021 y 2022) y la animó como posible cuarta victoria.

La repercusión en redes fue inmediata. Valentina se convirtió en trending topic y los fanáticos ya la posicionan como una firme aspirante al título. También marca un dato potente: en una edición cargada de giros y tensiones, su historia sobresale como símbolo de perseverancia.

Mientras tanto, la competencia continúa apretada: con jurados exigentes como Lali, Luck Ra y Miranda!, cada gala se juega con corazones y expectativas, pero pocos momentos generaron tanto fervor como el de Valentina Otero y la promesa de su coach: “De acá para arriba”.

Valentina Otero se convirtió en posible campeona de La Voz Argentina