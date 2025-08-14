El episodio ocurrió durante una nueva jornada de la competencia, en la que dos participantes del equipo de Soledad Pastorutti dieron todo en el escenario para ganarse un lugar en la siguiente etapa. El clima estaba cargado de tensión, pero también de emoción y talento, como suele suceder en La Voz Argentina.

La interpretación fue intensa y, al momento de decidir, surgió una interacción inesperada entre la coach y su co-coach, el Chaqueño Palavecino, que produjo gran repercusión en las redes.

Soledad Pastorutti y Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina.

El músico le dio una devolución a dos participantes que generó desconcierto: “Han entrado con todo, chicos. Si hay que poner un puntaje, a mí realmente me gusta lo que has hecho Pablo, pero Jacqueline estuvo... hasta las botas tiene lustradas”. Ante este comentario, Nico Occhiato y todos los presentes entraron en duda sobre a quién elegiría el Chaqueño.

Sin embargo, la Sole dejó en claro que conoce muy bien a su colega y salió a ayudarlo: “Es lo que yo había entendido... Yo lo conozco mucho al amigo acá”. Pero el Chaqueño insistió: “Lo que pasa es que ellos dan más vueltas que perro para echarse y no me dejan a mí...”.

Soledad Pastorutti

“No malinterpretemos que esto parece un dominó que se va cayendo todo. Lo único que estaba tratando es de traducir”, agregó la artista entre risas.

Ante la sucesión de confusiones desatadas, Occhiato disparó una frase que generó la risa de todos en el estudio: “¡Es un matrimonio!”, aludiendo de modo cariñoso y cómplice al vínculo que comparten como jurados.

La broma se convirtió en la frase más replicada del programa. Fue un claro síntoma de la química que existe en el escenario entre dos figuras emblemáticas del folclore argentino, que hoy se destacan también en la televisión.

La participación del Chaqueño Palavecino en esta edición del certamen es reciente: acaba de sumarse como co-coach junto a Soledad en la etapa de Knockouts, tras las batallas. Su llegada despertó interés y expectativas entre el público, que lo esperaba en esta faceta televisiva.

Durante esa misma emisión, además del Chaqueño, estuvieron Emmanuel Horvilleur, Zoe Gotusso y Cazzu para los equipos de los otros coachs.