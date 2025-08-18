Cómo instalar Google Play Store en un SmartTV y acceder a series, películas y más contenido en tu televisor

Si se quiere acceder a mayor contenido, ya sea aplicaciones y juegos, en el televisor, la opción más fácil y rápida es instalando Google Play Store. Esta plataforma se puede adquirir gratuitamente, pero antes de seguir el proceso para obtenerla es necesario comprobar que el Smart TV sea compatible.

Instalar Google Play Store en el televisor se puede hacer de manera gratuita.

Cuáles son los beneficios de tener Google Play Store descargado en el televisor

Según el blog TCL, los beneficios de instalar Google Play Store en el televisor son los siguientes:

Tener acceso a una gama más amplia de aplicaciones y juegos que no están disponibles por defecto.

Se podrán descargar aplicaciones diseñadas específicamente para Smart TV, que ofrecen una mejor experiencia de usuario en comparación con las aplicaciones móviles.

El acceso a Play Store permitirá descargar y ver películas y programas de televisión directamente en la Smart TV, sin necesidad de utilizar un dispositivo independiente.

Qué se debe tener en cuenta antes de instalar Google Play Store

Antes de instalar Google Play Store en el televisor es importante verificar si el dispositivo es compatible. No todos los Smart TV son compatibles con esta plataforma, por lo que es necesario asegurarse de que el televisor cuente con un sistema operativo Android.

Si no hay certeza al respecto, se recomienda consultar el manual de usuario del televisor o realizar una búsqueda rápida en Internet utilizando el número de modelo.

Cómo instalar Google Play Store en el televisor

Para instalar Google Play Store en el televisor se deben seguir los siguientes pasos: