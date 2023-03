Gustavo Benedetti: “nada es más importante que Arroyito, no hay partido político ni persona más importante”

Durante la tarde noche del jueves 2 de marzo en la Plaza 25 de Mayo desde las 20:30 hs. se llevó a cabo el acto el Acto de apertura Sesiones Ordinarias 2023, donde quedó abierto el periodo legislativo en Arroyito. El acto había sido pospuesto el miércoles 1 debido al apagón que afectó al país.

Luego de que la Viceintendente y Titular del Cuerpo María José Espósito abrió el acto protocolar, tomaron su lugar en las bancas los Concejales Claudia Oberto, Alejandra Díaz, Jesús Beigveder, José Luis Colazzo y Jaque Verón por la Todos Juntos por Arroyito, Mauricio Cravero, Lidia Martínez y Carlos Francisca por la UCR y Wilson Genesio por el Vecinalismo Independiente.

Apertura Sesiones Concejo Deliberante de Arroyito 2023 Foto: Prensa Municipal

Con la presencia de autoridades del diferentes instituciones izaron el pabellón argentino, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y procedieron a sesionar en el cuerpo. La profesora María José Esposito brindó su discurso “en este año se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia, se debe promover la tolerancia y debate público civilizado, el Concejo Deliberante es el lugar propicio. Aspiro como presidente de este cuerpo a que cada uno de nosotros estemos a la altura de las circunstancias”.

El intendente Gustavo Benedetti brindó el discurso tradicional en el inicio del periodo y tras un repaso extenso de las diferentes obras que se llevaron a cabo y otras que actualmente se encuentran en realización, comentó “la Escuela PROA que hay mucha preocupación de los padres, en los próximos 60 días va a tener su edificio propio, la provincia ha afrontado un costo de $800 millones, se logra para Arroyito a través de gestiones con la Provincia”.

“También estamos construyendo sobre la Carola Pons la colectora que va a salir en Puente E52 para resolver el tránsito pesado, hubo vinculación público y privado”. Hizo referencia a los desagües pluviales en la ciudad que de no haber convenido con un ente privado hubiera sido complicado realizarlos.

“El agua ha sido otra política de estado, porque el pozo 8, 9 y 10 son una realidad, en 3 años se han hecho 3 pozos, en 100 años se hicieron 7 pozos y en 3 hicimos 3. Ha estado la inversión privada. El pavimento y el alumbrado ha sido un trabajo en conjunto con la Cooperativa, se hicieron 7.000 metros cuadrados en el sur y vamos a completar los 7.000 en el norte”. “Y otra obra que ha sido un debate común ha sido la obra de gas natural, después de 10 años que no se colocaba un caño de gas, habrá más gas”.

“En el Hospital vamos a seguir incorporando elementos, más de 120 obras sociales son parte de la cartera, en el 2022 se han invertido aproximadamente 380 millones de pesos en el Hospital. Hoy el médico de guardia cuesta $45.000 el día de guardia médica, tenemos 2 de guardia, 1 en la terapia y sumados a las guardias pasivas, es un alto costo pero no nos vamos a detener”.

“En los próximos días, vamos a recibir para el Hospital por parte del Gobierno de Córdoba una nueva ambulancia totalmente equipada, de alta complejidad y también un auto de seguridad ciudadana”. Otro de los puntos destacados tienen que ver con el transporte público en la ciudad que hace mucho tiempo ha dejado de funcionar un proyecto piloto, “hay una inversión privada que ya presentó un proyecto, que tiene intención de generar el transporte público en Arroyito, es un tema que tenemos analizar”.

También destacó la presencia de la Universidad en Arroyito, “Arroyito necesita una universidad, tenemos el ok para que el espacio de la rural sea el espacio físico de la universidad, con el ok de Arcor, el ok de la UNC está, son muy pocos los lugares donde ha salido la universidad y acá tenemos el privilegio. Hoy hacer estudiar un hijo en Córdoba no alcanzan $ 100.000 y es mucha plata, y además está el desarraigo.