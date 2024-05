Arroyito: Concejales de la oposición se levantaron de la banca y la Sesión del Concejo Deliberante fue suspendida

Durante el día jueves 23 a las 13 hs. se llevó a cabo una Sesión Especial del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, una jornada muy álgida y de pocos amigos, donde tenía en el orden del día 4 proyectos para ser tratados en el recinto, pero en el inicio de la misma los concejales de los bloque opositores aludieron a un incumplimiento en el reglamento interno y se levantaron de sus bancas.

En este caso los concejales María Fernanda Cortes de Casco, Mauricio Cravero y Hernán Boero de Juntos por el Cambio y Juan José Sileone de Encuentro Vecinal Córdoba se levantaron de sus asientos y no dieron quórum al tratamiento evitando que se votara. Cabe destacar que en el bloque oficialista estaba ausente el concejal Matías Bazzi.

Los Proyectos eran los siguientes:

· Proyecto de Ordenanza: “AUTORIZACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A SUSCRIBIR ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ARROYITO Y LOS SEÑORES LUIS OSVALDO GISBERT Y JUAN EDUARDO LESTA DE FECHA 22/12/2.021 Y SU ADENDA DEL 20/04/2.023″ Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

· Proyecto Declaración “DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DEL CUADRAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA BANDA INFANTO JUVENIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARROYITO” Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

· Proyecto de Ordenanza: “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 1025/2002: CREACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE BECAS DE CAPACITACIÓN LABORAL (BECAR)”. Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Cuando se trataba el primero de los proyectos, en el momento en que la concejala del oficialismo Alejandra Díaz procedía a votar dicho proyecto, la concejala María Fernanda Cortés de Casco le comentó que lo que estaban por hacer, la votación del proyecto estaba mal y que iba en contra del reglamento interno, a lo que la concejala Díaz respondió que siempre se había hecho así.

Cortes de Casco comentó “donde dice eso, ¿leemos el reglamento? repitiendolo varias veces, y luego le pidió a la Presidente del Cuerpo que lea el reglamento interno, a lo que posteriormente que la viceintendente leyera el artículo, Casco argumentó: que lo de Sesión Especial es solamente con relación al día distinto al dia y lugar donde se celebra, a lo que Díaz agregó “siempre, siempre en las sesiones especiales se han tratado los proyectos en el momento sobre tablas, nuestro bloque toma todas las responsabilidad y da su voto afirmativo”.

La concejala de la oposición agregó “en realidad nosotros no vamos a votar con relación a esto y nos vamos a levantar y ustedes van a perder el quórum de la sesión con lo cual no van a votar, porque si no se respeta el reglamento como tal, no lo que se venía haciendo si se venía haciendo mal, la sesión especial es una especie de ordinaria, pero fuera del día y el lugar de la ordinaria”.

Luego el concejal Sileone agregó “de ser así y con la magnitud que tienen los proyectos que se quieren tratar yo tambien voy a abandonar el recinto, yo se los digo a esto para que ustedes sepan que no pueden hacer lo que ustedes quieran, hay que hacer las cosas que están escritas”.

Posteriormente la concejal Díaz pidió un cuarto intermedio para el bloque junto a los concejales Oberto, Parmigiani y Vassallo se retiraron de la Sala de Deliberaciones y a continuación los ediles opositores se levantaron de sus bancas y se fueron.

Filmación gentileza Bloque JXC Arroyito