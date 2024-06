La emoción de Fátima Florez al recordar su relación con Javier Milei: “Fue genuina y sincera”

Fátima Florez es una actriz y humorista argentina con una larga trayectoria. Sin embargo, su vida se vio totalmente expuesta cuando anunció su separación del presidente de la nación Javier Milei, luego de estar en pareja desde agosto de 2023 hasta abril de este año.

En pocas ocasiones, la actriz habló de su relación con el presidente y prefirió volcarse de lleno en su trabajo. El anuncio del fin de su romance lo comunicó Javier Milei en su cuenta de X (antes Twitter), tomando por sorpresa a todos. Esta vez Fátima habló en una entrevista exclusiva con TN sobre su trabajo y cómo quedó su vínculo con el mandatario presidencial.

Fátima Florez habló por primera vez de su separación de Javier Milei

Fátima brindó la nota a Nelson Castro en medio de su función en el Luna Park, allí caracterizada como Madonna respondió sobre sus imitaciones y si generó enojo alguna vez. “Soy una artista que me manejo con mucha libertad. Nunca nadie me prohibió, ni me llamó por teléfono para que no dijera algo. Yo sé que a Cristina Fernández no le ha disgustado la imitación que hago. Fui cuidadosa de su peinado y de todos los detalles”, comentó la humorista.

Fátima Florez habló de la ruptura de su relación con Javier Milei Foto: instagram/soyfatima

Al ser consultada sobre su relación con Javier Milei, Fátima expresó con emoción: “Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista. Uno se enamora de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón”.

Fátima Florez habló de la ruptura de su relación con Javier Milei Foto: Rodrigo Abd

Cuando Nelson Castro le preguntó “¿Seguís enamorada de Milei?”. Fátima comentó con lágrimas en los ojos: “Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público. Ustedes no tienen idea del amor que me da la gente. Yo vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”

“Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”, expresó Fátima Florez sobre el rumor de que la pareja había firmado un contrato.