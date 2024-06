Aseguran que Fátima Flórez se va del país: ¿por culpa de Javier Milei?

El nombre de Fátima Flórez resonó con fuerza en el mundo del espectáculo, no solo por su impresionante talento, sino también por su reciente separación del presidente, Javier Milei. Ahora, la actriz y comediante se prepara para dar un gran salto en su carrera internacional. Su representante, Guillermo Marín, habló con el programa Socios del Espectáculo (eltrece) sobre los próximos pasos de Fátima.

La actriz comienza una nueva etapa en su carrera internacional.

Aseguran que Fátima Florez se radicará en Las Vegas

Guillermo compartió detalles sobre el nuevo rumbo profesional de Fátima: “Yo no sé sobre su relación con Norberto ni con Milei porque nunca me abrió su vida privada, ella está muy bien, en este momento está en Las Vegas. Con muchas posibilidades de más trabajo, yo voy a estar viajando para trabajar con un hotel de allá. Dio un salto muy importante, ella, yo no tengo nada que ver”.

Marín destacó que la imitadora siempre fue una artista de gran demanda: “Vendió mucho, la gente puede decir que vendió por esto o por lo otro, pero la realidad es que vendió porque siempre vendió. Si la acompañas bien y le pones todo lo que tenés que poner, además de hacerle el marketing que tenés que hacerle, va a ir creciendo cada vez mucho más”.

Cómo le afectó a Fátima Florez la separación de Javier Milei

El representante de Fátima Florez también abordó las constantes críticas y rumores que rodearon a la artista por su relación con Javier Milei: “Me parece que Fátima siempre sufrió el tema de las críticas, en su momento se decía que se vestía mal, después la separación con Norberto, después que salía con un presidente, decían que era mentira, después que no era mentira. Después que la dejó, que la bajó del avión, cosa que yo te puedo decir que no la bajó de ningún avión, es mentira, ella se quedaba una semana ahí”.

Javier Milei y Fátima Flores se separaron poco después de que el libertario asumiera el gobierno. Foto: La Voz

Marín subrayó la fortaleza de Fátima ante la adversidad y su capacidad para seguir adelante a pesar de los comentarios negativos: “Lo que le digo a ella, estás en boca de todos todo el día y eso hace vender entradas, tampoco es que está tan mal. Lo que yo digo, como productor, es que si miento dejo la profesión, que es mentira lo que dicen que no estaba enamorada, o de que era algo arreglado. Yo me juego la profesión contra todo. Te lo firmo yo”.

El nuevo capítulo de Fátima Flórez tras poner fin a su relación con Javier Milei

La separación de Javier Milei y Fátima Flórez fue un tema de gran interés mediático, pero la artista está enfocada en su futuro profesional y en expandir sus horizontes. Con nuevas oportunidades en Las Vegas, Fátima está lista para demostrar su talento en uno de los escenarios más importantes del mundo del entretenimiento.