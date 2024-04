Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, dio una tajante respuesta sobre la separación de Javier Milei

Norberto Marcos es un productor teatral y músico argentino de 64 años, quien estuvo en pareja con la humorista y actriz argentina de 43 años, Fátima Florez por 22 años. Luego de una relación muy larga, decidieron separarse a principios de 2023, es decir, ya llevan más de un año sin estar juntos.

Fátima Florez, luego de unos meses de su separación, comenzó a mediados de 2023 su relación con el en ese entonces candidato a presidente, Javier Milei. Luego de menos de un año de vínculo, el actual presidente anunció vía redes sociales su separación de la humorista.

Javier Milei y Fátima Florez durante su relación

Dentro de este contexto y la separación, Norberto Marcos, la expareja de Fátima, realizó una entrevista con “Intrusos” (América TV), y explicó que significaba el suceso para él: “Sinceramente, no me da ni alegría ni tristeza, no me da absolutamente nada”, y frente a las preguntas de si le daba esperanza de volver con Florez y si habían hablado, negó ambas cosas.

También, le consultaron si intentaría reconquistarla y respondió: “No, yo no creo que sea el momento. Pasaron y se dijeron muchas cosas. Fue muy lindo en su momento, pero ya pasó”. Y agregó que lo que los separó a ellos dos no tuvo que ver con Javier Milei, sino que fueron personas que le hablaron mal de Norberto, e hicieron que se aíslen completamente.

“Yo supongo que si ella estaba enamorada, como dijo muchas veces, debe estar haciendo el luto correspondiente y no la debe estar pasando bien”, explicó Norberto. También explicó que en su relación, Fátima no era celosa y sí era una persona muy cariñosa que le gustaba compartir tiempo juntos.

Norberto Marcos, sobre sí volvería a trabajar con Fátima Florez

Norberto Marcos habló de si volvería a trabajar con Fátima Florez y representarla, y explicó: “Si nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, sí, porque Fátima fue un negocio inventando y creado por mí. El formato que siguen usando ahora es mío, los vestuarios son míos. Son míos y de ellas porque los compramos entre los dos. Lo bueno sería que lo hablemos en persona”.