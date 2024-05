¿Por qué aseguran que Javier Milei no come y prefiere estar lejos de las papas fritas?

Las papas fritas son un plato popular a base de papas o patatas que se preparan friéndolas en aceite o grasa caliente hasta que queden doradas y crujientes. Su origen se remonta a Europa, con disputas entre Bélgica y Francia por su creación. Existen diferentes versiones para hacerlas, pero la más popular es la de bastones.

Estas se pueden consumir solas o acompañadas de diversas salsas, como kétchup, mayonesa, alioli o incluso postres como helado y se suelen servir como acompañantes de hamburguesas y carnes. Sin embargo, parece ser que no hacen parte del plato ideal del presidente Javier Milei.

Las papas fritas hacen parte de uno de los acompañantes más populares en el mundo.

Desde hace un tiempo circula una versión que asegura que Javier Milei le tiene fobia a las papas fritas. Esto debido a varios comentarios y situaciones que lo han llevado a rechazar siempre un plato de estas papas.

¿Por qué Javier Milei no come papas fritas?

Hace un tiempo, Ernesto Tenembaum afirmó en su programa que el presidente Javier Milei le tiene fobia a las papas fritas. “Había un quilombo con las papas fritas. Lo que había trascendido es que en un momento en una cena, en medio de la campaña electoral, Guillermo Francos había pedido papas fritas y Milei hizo un escándalo a los gritos pelados, no pudo tolerar la papa frita en el plato”, contó.

Según aseguró Tenembaum, el hecho habría ocurrido tras el segundo debate presidencial. “Era una parrilla y servían cosas de parrilla, e iban pidiendo bandejas. Eran 15 mozos que venían juntos y de pronto aparecen los 15 con papas fritas y Milei se para en la cabecera, levanta los brazos y empieza: ‘No, ¡papas fritas no!’”, aseguró.

Esta no fue la primera vez que se asegura que el presidente y las papas fritas no van de la mano. En diciembre 2023, se reveló durante el programa la “Noche de Mirtha” (eltrece), que la chef Jimena Monteverde tuvo que realizar un cambio en el menú para no incluír las papas fritas en uno de sus platos por pedido de Javier Milei. Sin embargo, es importante destacar que en esa oportunidad, se comentó que Milei es alérgico y no fóbico a las papas fritas.

¿Se puede ser alérgico a las papas fritas?

La alergia a las papas fritas es muy poco frecuente, pero puede ocurrir. Esta alergia Generalmente está relacionada con una alergia a la proteína de la papa. Las proteínas que desencadenan la alergia se denominan inhibidores de tripsina tipo Kunitz. Estas proteínas también se encuentran en otros alimentos como el kiwi, el tomate y el cacahuete.

Los síntomas de la alergia a las papas fritas pueden variar en severidad e incluyen reacciones cutáneas, gastrointestinales y respiratorias.