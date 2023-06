Emilia Mernes lanzó “Mi guerrero”, el tema más íntimo de toda su carrera

Emilia Mernes es una de las artistas más influyentes de este momento en la escena musical. Desde sus comienzos en la banda Rombai hasta el día de hoy, su carrera dio un giro impresionante y su alcance está siendo mundial como cantante solista.

Hace algunos días, Emilia Mernes había compartido un video donde hablaba de sus padres y se dejaban ver algunas imágenes de su infancia. “A mi mamá, la palabra con la que la defino es resiliente, y a mi papá, guerrero”, se la escuchaba decir a la cantante de Nogoyá mientras pasaban imágenes de su niñez.

Ante la repercusión que generó ese video, la artista reveló parte del video con la canción que iba a lanzar y escribió en el post: “Esta es la canción más vulnerable que he escrito, en la que tuve que ir a los lugares más oscuros de mi vida para poder contarlo todo”.

“Elegí regalárselas a ustedes. Gracias a mi papá por inspirarme todos los días, por ser la persona más fuerte que conozco, mi guerrero… Te admiro por luchar como nadie en esta vida y ganar tu batalla”, agregó la cantante.

“Espero les guste esta canción que va desde lo más profundo de mi alma, que acompañe y sane un poco el corazón de todas las personas que están pasando por una guerra, los amo”, concluyó.

El momento difícil que atravesó Emilia Mernes y su familia

“Casi te perdía, me aferré a ser fuerte, y le recé a Dios para no perderte”, así comienza la letra de la nueva canción de Emilia, con estas palabras son dedicadas a su padre Pedro Mernes.

Durante su paso por el programa PH, la cantante abrió su corazón y contó la dura experiencia familiar que tuvo que atravesar en los comienzos de su carrera como solista. “Estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico. Me dijeron que tenía que volver a Nogoyá y cuando llego me dicen que tenía un tumor en el estómago”, relató Emilia.

“Fue el momento más triste que me ha tocado pasar, de tener que afrontar esto con mi familia y verlos sufrir. Me pone triste recordarlo. Pedía que ojalá me toque a mí y no verlo sufrir a él”, confesó.

“Yo seguí trabajando porque tenía que pagar la clínica y a las semanas tuve el lanzamiento de mi primera canción. Lo hice con la fuerza que me quedaba y por él. Tuve que seguir trabajando, sabiendo que mi papá estaba transitando por esto”, continuó. “Él ahora está bien, es más fuerte que cualquiera”, dijo orgullosa de su progenitor.