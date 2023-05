La reacción de Emilia Mernes a un pedido muy especial de una fan: “No me hagan esto que…”

El fanatismo por Emilia Mernes ha cruzado fronteras. No solo en su país de origen la cantante de Nogoyá es furor. También ha conquistado a diferentes audiencias en todo el mundo, desde España hasta toda Latinoamérica.

Es por eso que en su reciente visita a Chile, Emilia Mernes vivió un momento muy llamativo con una fan. Mientras se tomaba fotografías y firmaba autógrafos, la cantante argentina recibió un pedido muy especial por parte de una seguidora.

Emilia Mernes Foto: Instagram

Una de sus fieles fanáticas le extendió un papel para que la intérprete de “Jagger” le escribiera algo y así poder grabarlo en su piel. “Me quiero tatuar, ¿me podrías hacer un diseño?”, le pidió. A lo que Emilia exclamó sorprendida: “¿cómo un diseño?”.

“No, no pero te voy a c*gar la piel” dijo negándose a escribir algo. Ante la insistencia de su seguidora, quien le contó que en 2019 se había arrepentido de no pedirle algo para tatuarse, la cantante aceptó. ¿El diseño? Una carita sonriente.

La reacción de Emilia cuando le pidieron una firma para tatuarse

Pero eso no fue todo. Otra de sus fanáticas también quiso lo mismo y Emilia volvió a verse en una situación incómoda. “Ay no, por favor, no me hagan esto que no quiero arruinarles la piel”, respondió nerviosa.

Una vez que terminó de hacer su dibujo exclamó: “Horrible, no te tatúes esto”. Luego decidió hacer otro intento y pensó en hacer su firma, pero también desistió. “Me pone nerviosa esto, te voy a poner ‘con el cielo en la mente’”, concluyó haciendo referencia a una de sus canciones más conocidas.