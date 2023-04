El divertido blooper de Emilia Mernes mientras hacía el trend de “Jagger” en TikTok

Tras varios meses sin sacar nuevo material solista, Emilia Mernes estrenó “Jagger”, su nueva canción. De manera inesperada, la cantante publicó un video en su cuenta de TikTok con un fragmento del tema y rápidamente dio de qué hablar.

Con el esperado anuncio, Emilia Mernes decidió crear un trend para promocionar su nuevo single. De esta manera, la artista argentina se grabó mientras hacía un ‘shot’ de la famosa bebida “Jagger”, que le da nombre a este tema. Sin embargo, tuvo un accidente que quedó registrado.

Al beber del pequeño vaso, Emilia derramó el trago sobre todo su rostro. “No salió como yo esperaba honestamente”, confesó en su publicación. Aún así decidió subir el video y sus fans no tardaron en reaccionar con humor al blooper.

“Creo que así no se toma un shot pero como no tomo no opino”, “momento que mantiene humilde a Emilia” y “el shot es para habérselo no para usarlo de desmaquillante creo” fueron algunos de los divertidos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.

Criticaron a Emilia Mernes tras el lanzamiento de “Jagger”

Los usuarios de las redes sociales criticaron a Emilia Mernes y la acusaron de copiar a Taichu, otra de las artistas argentinas del momento, en el videoclip de “Jagger”.

Entre las coincidencias que encontraron estaban el peinado de pequeños rodetes, hasta su forma de vestirse y maquillarse. Sin embargo, otros usuarios señalaron que ambas tomaron inspiración a figuras como Rihanna y Beyoncé y la moda en general de comienzos del milenio.