La inesperada confesión de Duki a Emilia Mernes en medio de un momento íntimo: “Un beso gusto a…”

Luego de varios meses en los que decidieron dejar de publicar cosas juntos, Duki y Emilia Mernes han vuelto a compartir momentos íntimos en las redes sociales. Recientemente, la cantante le dejó un picante comentario en un post de Instagram a su novio y causó furor.

Sin embargo, esa no fue la única demostración de amor públicamente. A través de sus stories, Emilia Mernes compartió un tierno momento íntimo con Duki. En el video, los autores de “Como si no importara” se besan frente a cámara, aunque una inesperada confesión del rapero se volvió viral.

En medio del beso, Duko le hizo una desopilante confesión a Emilia: “Me estaba comiendo un re cacho de provoleta justo, b*luda”, soltó causándole gracia a su pareja. “Unos besos con un gusto a provoleta”, añadió de manera divertida.

Lejos de ocultarse, la entrerriana decidió compartir el hilarante momento con todos sus seguidores de Instagram y causó ternura entre sus fans en las redes sociales.

Emilia Mernes y Duki Foto: Twitter

EMILIA MERNES ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS DE SU RELACIÓN CON DUKI

Durante una entrevista, Emilia Mernes habló sobre su relación con Duki y dio su opinión sobre las críticas y los comentarios negativos. “Te da mucha impotencia ver que tantas personas están opinando de tu vida” dijo al respecto en El Flowcast.

Emilia Mernes y Duki desde la Bresh Foto: Bresh

Por último dejó un claro mensaje: “Para mí, mi relación con Duki es una de las cosas más lindas que me ha pasado, entonces me lastima el hecho de que quieran destruirla y yo no voy a dejar que eso pase.”