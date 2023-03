A pesar que hace un tiempo Emilia Mernes reveló los motivos por los cuales dejó de mostrarse en público con Duki, le dejó un llamativo comentario y causó furor en las redes. La cantante no se resistió y le comentó una foto a su novio que no pasó desapercibido por los fans.

“Escupiendo fuego. AGARRENSE PA LO KE SE VIENEE” escribió Duki en la descripción de una foto donde se lo ve cantando con una llama encendida por detrás. Por su parte, Emilia Mernes reaccionó y dejó un picante comentario: “Escupime toda”.

El picante comentario de Emilia Mernes en una foto de Duki que causó furor en las redes Foto: Universoduki

Como si esto fuera poco, el intérprete de “Givenchy” le siguió el juego y respondió: “Mi amor no es el MD”, en referencia a los mensajes directos que se pueden enviar de manera privada.

El mensaje de la cantante llamó la atención de sus fanáticos quienes compartieron capturas de pantallas de las diferentes maneras de interactuar de cada artista. “Duki comentandole a emilia // emilia comentandole a duki” compararon en Twitter.

Emilia Mernes enamoró un poco más a Duki con su belleza.

EMILIA MERNES ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS DE SU RELACIÓN CON DUKI

Durante una entrevista, Emilia Mernes habló sobre su relación con Duki y dio su opinión sobre las críticas y los comentarios negativos. “Te da mucha impotencia ver que tantas personas están opinando de tu vida” dijo al respecto en El Flowcast.

Por último dejó un claro mensaje: “Para mí, mi relación con Duki es una de las cosas más lindas que me ha pasado, entonces me lastima el hecho de que quieran destruirla y yo no voy a dejar que eso pase.”